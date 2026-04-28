Clima en Monterrey: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de abril

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 28 de abril?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Monterrey.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35 grados, la probabilidad de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 48%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Monterrey

La mejor temporada para ir a la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

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En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro desciende a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

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Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

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En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

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Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

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Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

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