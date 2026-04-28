México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este martes en Tijuana.

El clima para este martes en Tijuana alcanzará los 21 grados, mientras que la temperatura mínima será de 13 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 9.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 58%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 55%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, caracterizados por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: por lluvias, marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 8 y 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de abril?: por lluvias, marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 8 y 12

Torre Rise en Monterrey: así es el rascacielos más alto de América Latina

En el corazón de Monterrey surge una construcción que redefine el horizonte urbano y despierta la atención internacional, marcando el inicio de una nueva etapa para la ciudad

Torre Rise en Monterrey: así es el rascacielos más alto de América Latina

Sheinbaum confirma llegada de Roberto Lazzeri como embajador en EEUU y agradece labor de Esteban Moctezuma

El futuro puesto del diplomático no se ha dado a conocer, pero su integración a la administración de la mandataria es segura

Sheinbaum confirma llegada de Roberto Lazzeri como embajador en EEUU y agradece labor de Esteban Moctezuma

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: avance lento en Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy lunes 27 de abril: avance lento en Reforma

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras el estreno de su décimo álbum, Travis anuncia nuevas fechas en México como parte del tour internacional, marcando el regreso de la banda a tierras mexicanas después de su show en el Corona Capital

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Trasladan a la FEMDO a “El Jardinero”, líder del CJNG y posible sucesor de El Mencho

Gobierno de Nayarit pide a la población no salir ante ola de violencia por detención de “El Jardinero”

Otro golpe al CJNG: detienen en Jalisco a “El Güero Conta”, operador financiero de Audias Flores Silva, El Jardinero

EEUU emite alerta de seguridad en Reynosa por bloqueos y disturbios a cargo del crimen organizado

Así fue como Fuerzas Especiales de la Marina capturaron a El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Travis anuncia shows en México: ciudades, fechas y preventa para ver a la banda escocesa de rock alternativo y brit pop

Tras dos sold-out en CDMX, Hilary Duff anuncia show en Guadalajara: fecha y preventa para ‘The Lucky Me Tour’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de abril

Aunque no le habla, Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería: “El rey de la barbacoa”

Alicia Villarreal espera justicia por violencia: “Creo en la ley y me apego a lo que me da paz”

DEPORTES

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

Miguel Herrera se acerca al Atlante: Ricardo Carbajal fue despedido como director técnico

José Ramón Fernández revela el verdadero origen de las notas de color tras las peleas de Faitelson y Odin Ciani

Así encaró Odin Ciani a David Faitelson por José Ramón Fernández y las notas de color: “Ojalá respetaras a todos”

Mundial 2026: ¿Vienes a México? FMMD es el requisito indispensable que debes tramitar para entrar al país

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026