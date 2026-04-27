EU revocó la visa de Rocha Moya desde 2025, revela Los Angeles Times

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

El periodista Steve Fisher, corresponsal de Los Angeles Times, reveló que EU revocó en 2025 la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dato que no había trascendido públicamente. La información surge en el marco de una visita del embajador Ronald Johnson a Los Mochis, donde advirtió que pronto podrían verse “medidas significativas” contra la corrupción en México.

Lo que parecía una ceremonia rutinaria —la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, inversión de 3 mil 300 millones de dólares— terminó siendo una advertencia directa: Johnson señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y dejó abierta la puerta a acciones concretas próximamente.

Según fuentes consultadas por Fisher, la campaña anticorrupción de la administración Trump podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir cargos formales en tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, incluidos integrantes de Morena.

El escenario elegido por el embajador, una señal en sí misma

En entrevista con Aristegui Noticias, el periodista contextualizó el hallazgo con la reciente visita del embajador Ronald Johnson a Sinaloa, donde participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, una inversión de aproximadamente mil millones de dólares en Los Mochis.

En ese evento, Johnson advirtió que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos, y añadió: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito, así que estén atentos”, sin ofrecer más detalles.

Para Fisher, el lugar donde se pronunciaron esas palabras no fue casual: “Lo hizo justo en Sinaloa, donde está el gobernador Rubén Rocha Moya”. El periodista destacó que el tono del diplomático resultó inusualmente directo, pues los embajadores suelen limitarse a mensajes de cooperación bilateral.

La decisión fue dada a conocer por un periodista de investigación, quien señaló que fuentes diplomáticas advierten posibles acciones legales próximas contra representantes públicos mexicanos relacionados con hechos de corrupción.

El gobernador no compartió escenario con el embajador

El evento tuvo un giro inesperado. Según Fisher, manifestantes tomaron el lugar de la ceremonia aproximadamente media hora antes de la llegada de Rocha Moya, lo que obligó a cambiar la sede. El gobernador optó por quedarse con los inconformes y el embajador no pudo pronunciar su mensaje junto al mandatario sinaloense, algo que, a la luz de la visa revocada, habría resultado políticamente muy significativo.

Cargos formales, el siguiente paso de la ofensiva anticorrupción

Sobre las razones detrás de la revocación de la visa, Fisher reconoció que sus fuentes no le precisaron los motivos, aunque señaló que Sinaloa ha sido históricamente un estado marcado por señalamientos de corrupción y vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

Lo que sí anticipó el periodista es que la campaña va más allá de las restricciones de viaje. Sus fuentes le indicaron que existe una “gran posibilidad” de que se presenten cargos —indictments— contra funcionarios mexicanos, sin descartar a integrantes del partido gobernante.

“Lo que yo tengo entendido es que esta campaña no es cualquiera, es fuerte y amplia”, afirmó Fisher, quien subrayó que no recibió nombres ni fechas concretas, pero insistió en que sus fuentes le transmitieron que “esto sí va muy en serio” y que podría tener “un impacto muy importante”.

Un embajador que arrancó su gestión con mensaje contundente

Fisher también destacó el momento político en que se producen estas señales. A diferencia de otros diplomáticos que reservan sus declaraciones más fuertes para el final de su encargo, Johnson lanzó este posicionamiento al inicio de su gestión en México, lo que para el periodista refuerza la seriedad de la ofensiva anunciada.

Rocha Moya se suma así a una lista que, según Los Angeles Times, incluye a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco cuentan actualmente con visa para ingresar a territorio estadounidense.