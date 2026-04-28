México

INAH explica cómo gastará 30 millones de pesos en Teotihuacán, además de arcos de seguridad

La inversión oficial tiene como fin múltiples modernizaciones y adecuaciones en espacios públicos y culturales dentro del sitio arqueológico

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Un grupo de personas camina a través de un detector de metales en una zona arqueológica mexicana, con arbustos y plantas de agave en el primer plano
El INAH desmiente destinar 30 millones de pesos solo a arcos de seguridad en Teotihuacan. (INAH)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) rechazó que los seis arcos de seguridad instalados en la Zona Arqueológica de Teotihuacan impliquen una inversión de 30 millones de pesos.

Dicho monto, anunciado por el INAH el pasado 11 de marzo, abarca modernización de señalética, renovación de taquillas e infraestructura de acceso, mejora de servicios al visitante y actualización museográfica en los tres museos de la zona de Teotihuacan, que son el de la Cultura Teotihuacana, el de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente” y el de La Ciudadela.

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El INAH aclaró, en respuesta a publicaciones en redes y notas en espacios televisivos, que la cifra informada corresponde a una inversión integral para la Zona Arqueológica de Teotihuacan.

La información puntualizó que es falsa cualquier reporte relacionado con la supuesta asignación de 30 millones de pesos exclusivamente a los arcos de seguridad y que el financiamiento incluye mejoras estructurales y de servicios para la totalidad del sitio arqueológico.

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INAH agrega arcos de seguridad a Teotihuacán y a otros sitios arqueológicos importantes

Grupo de turistas haciendo fila al aire libre en una zona arqueológica, delimitada por conos naranjas y cuerdas, con un muro de piedra, vegetación y una estructura de concreto al fondo
La vigilancia en Teotihuacán, Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque y Tulum se incrementa para proteger a visitantes y el patrimonio cultural mexicano. (INAH)

Tras el ataque armado que dejó dos personas muertas en Teotihuacán el pasado 20 de abril, el INAH reforzó la vigilancia en las zonas arqueológicas de mayor visita en México e instaló arcos detectores de metales en sitios como Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque y Tulum, con el objetivo de evitar nuevos hechos de violencia y proteger tanto a los visitantes como el patrimonio cultural.

El operativo de seguridad amplió la infraestructura implementada inicialmente en Teotihuacán, donde el INAH colocó seis arcos detectores: cinco se distribuyen en los accesos principales y uno en la entrada del Museo de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”.

También supervisan mochilas y carros en Teotihuacán por seguridad

El operativo de seguridad integra revisión manual de mochilas, detectores móviles e inspección vehicular en sitios arqueológicos de alto flujo turístico. REUTERS/Henry Romero
El operativo de seguridad integra revisión manual de mochilas, detectores móviles e inspección vehicular en sitios arqueológicos de alto flujo turístico. REUTERS/Henry Romero

Además del filtro tecnológico, la estrategia incluye revisión manual de mochilas y bultos, el uso de detectores móviles de metales e inspecciones a vehículos, tanto en interiores como en cajuelas. Cada medida es supervisada por los responsables de los Centros INAH y los directores de sitio.

El INAH confirmó que las nuevas acciones favorecen la protección de los visitantes y robustecen los protocolos vigentes para salvaguardar los bienes arqueológicos en cada sitio así como a los visitantes.

En Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque y Tulum, los arcos detectores se suman al despliegue de Guardia Nacional, elementos de seguridad privada y personal de seguridad de los gobiernos estatales.

La vigilancia intensificada inició desde el 24 de abril en estos puntos, abarcando tanto recorridos en zonas abiertas como monitoreo en museos, con el fin de garantizar el resguardo del patrimonio y la seguridad de turistas de distintas nacionalidades.

Ataque armado en Teotihuacán deja dos muertos

El ataque armado en Teotihuacán del 20 de abril dejó dos muertos, una víctima y el atacante. (YURI CORTEZ / AFP)
El ataque armado en Teotihuacán del 20 de abril dejó dos muertos, una víctima y el atacante. (YURI CORTEZ / AFP)

El episodio que detonó este refuerzo ocurrió el 20 de abril, cuando un hombre abrió fuego en el sitio arqueológico de Teotihuacán desde la Pirámide de la Luna, quitándose la vida tras el ataque.

Entre las víctimas mortales está una mujer canadiense; entre los heridos se reportan mujeres de nacionalidad colombiana y rusa. El recuento oficial señala cuatro personas heridas por arma de fuego y dos personas lesionadas por caídas al intentar huir. Una menor también presentó crisis de ansiedad.

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