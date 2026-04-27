México

Tras ataque en Teotihuacán, INAH coloca detectores de metales en Chichén Itzá, Monte Albán, Palenque y Tulum

El Instituto Nacional de Antropología e Historia reforzó medidas de seguridad en algunas de las zonas arqueológicas más visitadas del país

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Grupo de turistas haciendo fila al aire libre en una zona arqueológica, delimitada por conos naranjas y cuerdas, con un muro de piedra, vegetación y una estructura de concreto al fondo
Turistas hacen fila en una zona arqueológica mexicana, donde el INAH ha implementado nuevas medidas de seguridad, incluyendo arcos detectores de metales, tras el ataque en Teotihuacán. (INAH)

Tras el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, ocurrido el pasado 20 de abril, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que reforzó las medidas de seguridad en algunas de las zonas arqueológicas más visitadas del país.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia federal, se colocaron arcos detectores de metales en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Tulum, Palenque y Monte Albán.

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La implementación de nuevas medidas de seguridad en zonas arqueológicas del Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca marca un punto de inflexión para la protección de estos espacios patrimoniales.

Este video de formato 360 grados muestra la Zona Arqueológica de Teotihuacán en un día soleado, con visitantes caminando por senderos de piedra y tierra, y alrededor de las pirámides. La grabación, captada por un turista, es identificada como evidencia para la reconstrucción del ataque armado del 20 de abril. En dicho incidente, una visitante extranjera y el agresor perdieron la vida en el sitio arqueológico. (Redes sociales)

Desde el 24 de abril, autoridades intensificaron la vigilancia y los controles de acceso, con el objetivo de fortalecer la protección tanto del patrimonio cultural como de quienes visitan estos sitios.

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En dichos espacios también se cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional (GN), así como elementos de seguridad privada y gubernamental.

Un grupo de personas camina a través de un detector de metales en una zona arqueológica mexicana, con arbustos y plantas de agave en el primer plano
El INAH instaló arcos detectores de metales para reforzar la seguridad en importantes zonas arqueológicas de México, incluyendo Chichén Itzá y Monte Albán, tras incidentes recientes. (INAH)

Después de la agresión en Teotihuacán, se colocaron seis arcos detectores de metales para evitar otro incidente violento, cinco en cada acceso y uno en la entrada del Museo de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”.

El resto de los sitios patrimoniales recibió pares de estos equipos en sus accesos, replicando el protocolo de control.

La estrategia de seguridad no se limita a la tecnología. Se estableció una revisión manual de mochilas y bultos, acompañada del uso de detectores móviles de metales, así como inspecciones a interiores y cajuelas de vehículos. Los responsables de los Centros INAH, en conjunto con los directores de cada zona, lideran la aplicación de estas medidas directamente en el terreno.

El INAH reiteró que estas acciones robustecen los protocolos vigentes y refuerzan la protección tanto de los bienes arqueológicos como de los visitantes.

Vista trasera de tres agentes de la Guardia Nacional caminando por una senda de piedra. Al fondo, turistas suben unas escaleras de piedra entre vegetación
Miembros de la Guardia Nacional patrullan una zona arqueológica con turistas, parte de las nuevas medidas de seguridad implementadas por el INAH tras incidentes. (INAH)

El ataque en Teotihuacán

El 20 de abril de 2026, un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán provocó la muerte de dos personas y dejó a cinco más heridas. El agresor, que disparó desde la Pirámide de la Luna, se quitó la vida tras el ataque. Entre las víctimas se encontraba una mujer canadiense; también resultaron heridas mujeres de nacionalidad colombiana y rusa.

Un usuario de X que presuntamente atestiguó el tiroteo del 20 de abril de la zona arqueológica de Teotihuacán difundió un video de los hechos.
Un usuario de X que presuntamente atestiguó el tiroteo del 20 de abril de la zona arqueológica de Teotihuacán difundió un video de los hechos. (@@Tiberius_____, X=

De acuerdo con la información oficial, cuatro personas presentaron lesiones de bala y dos más sufrieron heridas al caer de la pirámide mientras intentaban huir, siendo atendidas en hospitales cercanos, junto a una menor de edad que sufrió una crisis de ansiedad. Las autoridades evacuaron rápidamente a los turistas y aseguraron el arma de fuego utilizada en el incidente, además de desplegar un operativo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó lo ocurrido, instruyendo una investigación exhaustiva y el apoyo a las víctimas, mientras que el INAH y la Secretaría de Cultura reiteraron su colaboración para esclarecer los hechos y mantener la seguridad en el sitio. El caso sigue bajo investigación de la Fiscalía del Estado de México, que permanece en el área para concluir las diligencias correspondientes.

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