Trasladan a herido por balacera en Teotihuacán al 20 de noviembre, 3 ya fueron dados de alta y otro sigue hospitalizado

IMSS Bienestar reporta que dos adultos solicitaron alta voluntaria tras haber sido atendidos por lesiones relacionadas con el accidente en Teotihuacán. REUTERS/Luis Cortes

ISSSTE, IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud informan que el paciente de 42 años lesionado en los hechos del pasado 20 de abril en Teotihuacán permanece estable bajo vigilancia en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en la Ciudad de México.

Según comunicado compartido por el ISSSTE este 26 de abril, equipos multidisciplinarios mantienen una observación estrecha y realizan procedimientos médicos para favorecer la recuperación.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, IMSS Bienestar, indica el comunicado, un paciente y otra paciente adultos solicitaron su alta voluntaria, mientras que un menor de edad fue dado de alta tras evolución favorable.

Actualmente, permanece hospitalizada una mujer, quien continúa en tratamiento y muestra evolución adecuada.

Entregan restos del tirador de Teotihuacán

El tiroteo dejó dos muertos y trece heridos de bala, además de seis lesionados adicionales durante la evacuación en Teotihuacán. Fotoarte Jesús Ramírez Infobae México

Los restos de Julio César Jasso, identificado como el agresor del tiroteo en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, fueron entregados a su familia tras completar la autopsia el pasado jueves 23 de abril, tres días después del ataque que dejó dos muertos y 13 heridos.

El procedimiento se da en medio de operación policial y bajo la versión oficial de que el joven se habría quitado la vida después de un enfrentamiento con la Guardia Nacional, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Entre las víctimas del ataque, seis personas presentan lesiones adicionales provocadas al caer durante la evacuación de la pirámide. En total, 21 individuos resultaron afectadas entre fallecidos, heridos por arma de fuego y lesionados durante la estampida, de acuerdo con cifras oficiales de la FGJEM.

La FGJEM señaló que el cuerpo de Jasso, de 28 años, fue recibido por su madre después de concluir los procedimientos legales de identificación y necropsia. El Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo el mismo día de los hechos y ordenó la práctica de la autopsia para esclarecer las circunstancias específicas de la muerte.

Usuarios de internet rastrean simpatías neonazis del tirador de Teotihuacan tras el atentado

Excompañeros de preparatoria relataron que Jasso era conocido por actitudes violentas, discriminatorias y por portar símbolos nazis. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Después del ataque, usuarios de internet identificaron perfiles digitales de Jasso. Uno de ellos, activo en la red social X desde 2016, muestra afinidad con ideologías fascistas y hacia figuras como Benito Mussolini, Adolf Hitler y corrientes políticas como el franquismo español. El perfil seguía a cuentas identificadas como de “extrema derecha” y celebraba el nacionalismo español.

En contraste, antes de radicalizarse, Jasso utilizaba el pseudónimo “EdmundMcCrowder” en redes sociales. En ese momento promovía la defensa animal, se manifestaba vegano, expresaba respeto por la diversidad y admiración hacia Lady Gaga. También compartía contenido sobre protección al medio ambiente y publicó intenciones de dedicarse a la ciencia.

Varios jóvenes originarios de Acapulco que convivieron con Jasso en la preparatoria, dan cuenta de una personalidad violenta y proclive a la discriminación. En entrevista para el medio N+, una excompañera lo describió así: “super racista, era xenofóbico, era muy clasista, era gordofóbico, era homofóbico, era transfóbico, literalmente toda expresión de odio y discriminación él era eso”.

La joven, junto con otros compañeros, llegó a bromear sobre la posibilidad de que Jasso algún día cometiera un tiroteo. “Nunca creímos que nuestro chiste se volvería realidad”, declaró a N+.