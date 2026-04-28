Banxico prevé que la inflación llege a su meta de 3% en 2027: ¿Qué pasará con los precios de alimentos y bienes de consumo?

La inflación en México alcanzaría su meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027, prevé el Banco de México. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La inflación en México aún tomará tiempo en estabilizarse. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que el país alcanzará la meta del 3% hasta el segundo trimestre de 2027, en un contexto donde los precios de alimentos y servicios siguen presionando el bolsillo de los consumidores.

Inflación en México: ruta hacia la meta del 3% en 2027

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, Rodríguez Ceja explicó que la inflación muestra señales de descenso gradual, aunque el proceso será lento.

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Tanto la inflación general como la subyacente convergerían al objetivo de 3% hasta 2027, reflejando un entorno todavía complejo.

El proceso de desinflación será gradual y prolongado, advirtió la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

Actualmente, la inflación se mantiene por encima del rango objetivo, con niveles cercanos al 4.5% anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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Esta tendencia confirma que, aunque hay avances, el control total de los precios aún no se concreta.

Banxico y tasas de interés: cerca del fin del ciclo de recortes

La gobernadora adelantó que el banco central está próximo a concluir el ciclo de recortes iniciado en 2024. Desde entonces, la tasa de referencia ha disminuido 450 puntos base.

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Actualmente ubicada en 6.75%, podría bajar a 6.50% en la próxima decisión programada para mayo, lo que marcaría el posible último ajuste del ciclo. La decisión dependerá del comportamiento de la inflación y de los riesgos globales.

El Banco de México se encuentra cerca de concluir el ciclo de recortes en la tasa de interés.

Rodríguez Ceja subrayó que no se observan presiones significativas por el lado de la demanda, lo que abre espacio para este ajuste final.

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Alimentos y consumo: los precios seguirán altos en 2026

A pesar de la desaceleración inflacionaria, los precios no bajarán, sino que seguirán aumentando a un menor ritmo.

En particular, los alimentos continuarán siendo uno de los principales focos de presión.

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Factores como problemas de producción, inseguridad en zonas agrícolas y costos internacionales han mantenido elevados los precios de productos básicos, especialmente frutas, verduras y alimentos procesados.

Los alimentos continúan siendo uno de los principales factores de presión inflacionaria en México. REUTERS/Gustavo Graf

Esto implica que durante 2026 los consumidores seguirán enfrentando costos elevados en productos esenciales.

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Inflación subyacente y servicios: el reto más persistente

Uno de los principales desafíos es la inflación subyacente, que excluye productos volátiles pero refleja tendencias más estructurales. Banxico prevé que este indicador tardará más en bajar, debido a la rigidez en los precios de servicios y ajustes económicos.

Además, se anticipa que durante el primer semestre de 2026 la inflación podría repuntar ligeramente por encima del 4%, antes de retomar su tendencia descendente.

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Riesgos globales y estabilidad financiera en México

El entorno internacional sigue siendo un factor clave. Conflictos geopolíticos, como los registrados en Medio Oriente, han impactado los precios de energéticos, aunque su efecto en México ha sido parcialmente contenido por medidas del gobierno federal.

Los conflictos internacionales siguen siendo un factor de riesgo para la estabilidad de precios en México. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

A pesar de estos desafíos, Banxico destacó que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido. Incluso ante episodios de incertidumbre y señalamientos a algunas instituciones financieras, no se ha comprometido la estabilidad del sistema.

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Panorama de precios en México hacia 2027

El escenario inflacionario apunta a una moderación gradual, pero con presiones persistentes en el corto plazo.

Para entender el impacto en alimentos y bienes de consumo, destacan los siguientes puntos:

Los alimentos , especialmente agropecuarios y procesados, seguirán registrando aumentos por encima del promedio.

La inflación general podría cerrar 2026 entre 3.9% y 4%, aún lejos del objetivo.

Los precios de servicios mantendrán rigidez, dificultando una baja más rápida.

Factores externos, como conflictos internacionales o tipo de cambio , podrían generar nuevos repuntes.

El poder adquisitivo continuará presionado durante 2026, pese a la desaceleración inflacionaria.

En conjunto, el mensaje del banco central es claro: la inflación va cediendo, pero el alivio total para los consumidores llegará de forma gradual y hasta 2027.