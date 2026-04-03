Salud

10 formas sencillas de reducir 500 calorías diarias y lograr un control de peso sin restricciones severas

Nuevas recomendaciones de los CDC y referentes en nutrición invitan a revisar hábitos cotidianos y seleccionar alternativas inteligentes en cada comida. La importancia de consultar con un profesional de la salud

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Pantalla partida en dos: a la izquierda, una mujer en ropa deportiva camina por un sendero arbolado; a la derecha, un plato con salmón, quinua, brócoli, zanahorias y pimientos.
Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan pequeños cambios en los hábitos cotidianos, como elegir refrigerios saludables o priorizar bebidas sin azúcar, para favorecer la pérdida gradual y mantenida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del peso corporal depende de un equilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. En diversos países, la recomendación general para quienes buscan reducir peso sugiere reducir 500 calorías al día como punto de partida seguro y efectivo. Este ajuste, mantenido de forma constante, puede traducirse en una disminución aproximada de medio kilo por semana.

Según especialistas en nutrición de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), referencia líder en salud pública de Estados Unidos, reducir la ingesta calórica no implica eliminar todos los alimentos preferidos. El enfoque se basa en identificar los principales aportes de calorías y modificar hábitos cotidianos para evitar excesos. Un descenso moderado y sostenido en la cantidad de calorías consumidas resulta más fácil de mantener y minimiza el riesgo de recuperar el peso perdido.

De acuerdo con recomendaciones difundidas por centros médicos y guías de salud pública, consultar a un profesional de la salud antes de iniciar una dieta personalizada es esencial. El asesoramiento profesional permite establecer un peso saludable y diseñar un plan ajustado a las características individuales de cada persona.

Estrategias dietéticas para reducir calorías

Existen 10 acciones prácticas para recortar 500 calorías diarias de manera accesible y eficaz. Estas estrategias pueden adaptarse a diferentes preferencias y estilos de vida, facilitando su incorporación en la rutina diaria:

Una mujer joven vierte aceite de oliva en una ensalada mientras un hombre mayor moja pan en aceite en una mesa de cocina, con botellas de aceite.
Evitar repetir comidas, compartir entradas y moderar el uso de aderezos son medidas prácticas sugeridas para administrar mejor la cantidad de energía ingerida cuando se come fuera de casa, según las guías de salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Elegir bebidas saludables y sin azúcar en lugar de refrescos, batidos o jugos comerciales.
  2. Cambiar papas fritas y productos procesados por frutas y lácteos bajos en grasa como snack.
  3. Eliminar un antojo calórico diario, como una rosquilla, brownie o porción de papas fritas.
  4. Caminar 40 minutos al día para favorecer la quema adicional de calorías.
  5. Evitar segundas porciones en comidas principales, salvo verduras o ensaladas.
  6. Servir la comida en platos o tazones específicos y no comer directamente del envase o bolsa.
  7. Compartir platos, reducir las porciones y llevarse las sobras en restaurantes.
  8. Sustituir ingredientes por versiones bajas en calorías, como queso bajo en grasa, yogur natural y panes integrales.
  9. Elegir preparaciones asadas, a la parrilla o al vapor en vez de fritos.
  10. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas, optando por versiones ligeras y reduciendo la frecuencia.

La importancia de establecer estrategias

Seleccionar bebidas saludables genera cambios en el balance calórico. Cambiar papas fritas y productos procesados por frutas y lácteos bajos en grasa ayuda a reducir el aporte de calorías entre comidas.

Optar por bebidas sin azúcares también tiene un impacto clave. Refrescos, cafés con leche, batidos y jugos comerciales pueden aportar entre 150 y 400 calorías por porción. Al seleccionar agua, café o té sin azúcar, se logra reducir el consumo calórico y mantener la hidratación. Además, evitar bebidas azucaradas tiene beneficios directos sobre el control del peso.

Mujer adulta de pelo corto come con un tenedor un plato con salmón, quinoa y ensalada. En la mesa hay pan de pita, hummus y aceitunas negras.
Cambiar frituras por preparaciones al vapor, asadas o a la parrilla, y elegir productos bajos en grasa o integrales, permite ajustar la alimentación a las necesidades de salud y controlar el peso de forma accesible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar un antojo calórico diario contribuye a la reducción total de calorías. Omitir una rosquilla, un brownie, una porción de papas fritas puede significar entre 250 y 350 calorías menos. Sumar el hábito de caminar 40 minutos favorece la quema de 150 calorías adicionales.

Control de porciones y elección de alimentos en restaurantes

Por otra parte, evitar las segundas porciones en las comidas principales limita la ingesta de calorías adicionales. Servir el plato en la cocina y no repetir, salvo en el caso de verduras o ensaladas, facilita el control. Además, usar platos o tazones específicos en lugar de comer directamente de envases o bolsas ayuda a consumir solo lo necesario.

En restaurantes, platos para compartir, reducir las porciones y llevarse las sobras son tácticas útiles para evitar el consumo excesivo. Dividir una entrada o pedir la mitad del plato para llevar permite moderar la cantidad. Se recomienda controlar el uso de aderezos calóricos y priorizar opciones ligeras.

Sustituir ingredientes por versiones bajas en calorías mantiene el sabor con menor aporte energético. Al elegir queso bajo en grasa, yogur natural o griego en lugar de crema agria y panes integrales, se promueve una alimentación equilibrada.

Gran mostrador de frutas y verduras frescas como lechugas, manzanas, limones, pimientos y tomates en un supermercado con sistema de nebulización.
La incorporación de frutas frescas como snack contribuye a reducir el consumo de calorías y mejora la calidad de la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la preparación de alimentos y bebidas

Decidirse por preparaciones asadas, a la parrilla o al vapor en vez de fritos previene el agregado de calorías y grasas saturadas. Reemplazar papas fritas por vegetales o ensaladas puede significar una reducción de hasta quinientas calorías por comida.

En el caso de la pizza, optar por masa delgada y vegetales como ingredientes disminuye el aporte calórico. Evitar quesos extras y carnes procesadas ayuda a mantener el equilibrio energético.

Disminuir el consumo de alcohol representa una forma eficiente de eliminar calorías innecesarias. Una bebida mezclada puede aportar hasta quinientas calorías, mientras que una cerveza ligera o una copa de vino suman menos de 120 calorías. Cambiar la frecuencia y el tipo de bebidas alcohólicas evita sumar calorías vacías.

Los especialistas señalan que adoptar cambios sostenibles, ajustados a cada estilo de vida, permite lograr el ajuste calórico necesario sin renunciar al placer de comer ni comprometer la salud.

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