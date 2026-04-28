CNTE amenaza con paro indefinido durante el Mundial 2026 en México

CNTE pretende manifestarse durante el mundial de fútbol 2026, si no llega a acuerdo con el gobierno. (Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó la convocatoria a un paro nacional indefinido que podría iniciar en junio de 2026, en coincidencia con la realización de la Copa del Mundo en México.

La decisión fue avalada en su Asamblea Nacional Representativa (ANR), donde participaron más de 200 delegados de al menos 18 entidades del país.

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Aunque aún no hay una fecha exacta, el magisterio disidente adelantó que el estallamiento de la huelga será definido el próximo 16 de mayo, con posibilidades de iniciar el 1 u 8 de junio.

La protesta incluiría suspensión de clases, movilizaciones masivas y la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Movilizaciones previas y marcha del 1 de mayo en CDMX

Como parte de su plan de acción, la CNTE anunció que el 1 de mayo realizará una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.

Esta movilización marcará el arranque de una jornada de protestas escalonadas rumbo al paro indefinido.

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La coordinadora sostuvo su postura de realizar movilizaciones durante el Mundial de 2026. (Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)

Dirigentes de distintas secciones señalaron que las acciones buscan visibilizar problemáticas sociales y laborales del magisterio, y descartaron que su movimiento tenga como objetivo afectar directamente a los asistentes al evento deportivo.

Demandas de la CNTE: pensiones, salarios y reformas educativas

El pliego petitorio del magisterio se centra en cambios estructurales en materia laboral, educativa y de seguridad social. Entre sus principales exigencias destacan:

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Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminación del sistema de Afores

Creación de un sistema solidario de pensiones

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Cancelación de reformas educativas recientes

Reinstalación de maestros cesados

Mayor presupuesto para educación básica

Reapertura inmediata de mesas de diálogo con el gobierno federal

La CNTE sostiene que estas demandas no han recibido respuestas concretas, lo que motivó la radicalización de sus acciones.

Impacto del paro frente al Mundial 2026 y sectores económicos

El anuncio del paro coincide con uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, lo que ha generado preocupación en sectores económicos.

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El posible paro de la CNTE coincide con una derrama estimada de hasta 10 mil millones de dólares por el Mundial 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Se estima que el Mundial 2026 podría generar una derrama cercana a 10 mil millones de dólares en México, principalmente en turismo, hotelería, transporte y comercio.

Especialistas advierten que un paro acompañado de bloqueos y movilizaciones podría afectar reservas hoteleras, flujo turístico y actividades comerciales, especialmente en ciudades sede. Aunque el impacto macroeconómico sería limitado, el principal riesgo radica en la percepción de inestabilidad social.

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Gobierno responde y busca evitar afectaciones mayores

El gobierno federal ha reiterado que el diálogo con el magisterio permanece abierto, aunque ha rechazado que el Mundial sea utilizado como mecanismo de presión.

El gobierno federal reitera que mantiene abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública trabaja en protocolos para garantizar la continuidad escolar ante una eventual suspensión de clases.

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Asimismo, autoridades analizan medidas de seguridad y logística para evitar que las movilizaciones interfieran directamente con las actividades del torneo internacional.

Escenario abierto ante falta de acuerdos

De no alcanzarse consensos antes de la fecha clave del 16 de mayo, el escenario más probable apunta a un paro escalonado en estados con fuerte presencia de la CNTE, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

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Más allá de sus efectos económicos, el movimiento podría tener un impacto político y social significativo, al desarrollarse en un contexto de alta visibilidad internacional para México.