El affaire que sacudió la vida de Alejandro Sanz y terminó con su primer matrimonio: su hijo ‘secreto’ fruto de una infidelidad

Alejandro Sanz. (Infobae)

La noche de este domingo 26 de abril, Alejandro Sanz será el gran protagonista del cierre de temporada de Lo de Évole. Tras un periodo en el que el cantante ha sido noticia no solo por su música, sino por su valiente honestidad al hablar de sus dificultades emocionales y su salud mental en redes sociales, la cita con Jordi Évole promete ser un ejercicio de introspección sin precedentes.

El encuentro buscará desgranar qué hay detrás de esa mirada que ha conquistado a tres generaciones. Sanz, que siempre ha gestionado su privacidad con un equilibrio envidiable entre la cercanía y el misterio, parece haber llegado a un punto de su trayectoria en el que no tiene miedo a las preguntas difíciles. Se espera que el programa aborde desde sus inicios en el barrio de Moratalaz hasta la presión asfixiante de ser un icono global, pasando por cómo la soledad del éxito puede llegar a quebrar al hombre más fuerte.

Alejandro Sanz en la presentación de su documental ‘Cuando nadie me ve’. (Europa Press)

Pero hablar del intérprete de Corazon partío es, inevitablemente, hablar de amor. Su discografía es el mapa de sus sentimientos, un registro sonoro de sus conquistas, sus rupturas y sus redenciones. A lo largo de las décadas, el corazón del cantante ha sido el motor de su creatividad, aunque ese mismo motor le haya llevado por caminos tortuosos. Desde sus primeros romances de juventud hasta sus relaciones más consolidadas, la vida amorosa de Sanz ha estado bajo el escrutinio constante de un público que buscaba en sus letras las claves de sus crisis personales.

Sin embargo, si hubo una etapa que marcó un antes y un después en su imagen pública y en su madurez como hombre, fue la que protagonizó a finales de los 90 y principios de los 2000, un periodo de luces intensas y sombras inesperadas. Fue en 1995 cuando el mundo conoció a la mujer que parecía haber traído la estabilidad definitiva al artista: la modelo mexicana Jaydy Michel.

Alejandro Sanz y Jaydy Michel. (Infobae)

Ella representaba la elegancia y la serenidad y, rápidamente, se convirtió en la musa oficial del cantante. El 30 de diciembre de 1999, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en una exótica ceremonia en la isla de Bali, una boda que, aunque carecía de validez legal en España en aquel momento, simbolizaba una unión espiritual profunda. Fruto de aquel amor nació en 2001 su hija Manuela, quien se convirtió en el centro del universo de Alejandro.

Alexander, el hijo secreto de Alejandro Sanz

Durante años, la familia Sanz-Michel fue la gran protagonista de las revistas del corazón. Jaydy era la compañera silenciosa y firme que equilibraba el torbellino de giras y grabaciones. Nada hacía presagiar que los cimientos de aquel hogar estaban a punto de tambalearse por un secreto guardado a miles de kilómetros.

La calma que imperaba en el matrimonio se rompió definitivamente en 2006, cuando el propio Alejandro Sanz, en un acto de valentía y responsabilidad para adelantarse a posibles chantajes, emitió un comunicado que paralizó a la opinión pública. En él, confesaba la existencia de un hijo secreto, Alexander, nacido en 2003 fruto de una relación extramatrimonial con la peluquera y diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera.

Alejandro Sanz

En sus palabras, el intérprete de Amiga mía afirmó que no había informado antes de este hecho por “deseo expreso de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública”. Además, aseguró que “ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano. Y es que soy padre orgulloso de un niño, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación por todos conocida”. “Quiero que se sepa la gran satisfacción que supone para mí tener este hijo, así como lo es tener a mi hija, no deseando otra cosa sino que vivan y se críen felices con el cariño incondicional de sus madres y el mío”, zanjó.

Bajo un Movistar Arena abarrotado y con las entradas agotadas, Juan Luis Guerra encendió este martes la noche madrileña al ritmo de merengue, bachata y música caribeña, en un espectáculo vibrante que tuvo su momento culminante cuando, por sorpresa, apareció sobre el escenario Alejandro Sanz para cantar junto al dominicano ante un público totalmente entregado (Fuente Agencia EFE).

La noticia no solo supuso el fin definitivo de su historia de amor con la modelo mexicana, sino que abrió un debate nacional sobre la integridad del artista. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que Alejandro supo transformar aquel error en una bendición. Y es que, hoy, Alexander es una pieza fundamental en su vida, un talentoso músico que comparte escenario con su padre y que ha sido integrado plenamente en la familia junto a sus hermanos.