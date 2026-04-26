CNTE: ¿Planea huelga nacional durante Mundial 2026?

Sheinbaum "no entiende" el porqué de la manifestación FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El pasado sábado 25 de abril, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) planteó la posibilidad de convocar a una huelga nacional durante el Mundial 2026 en México, bajo la premisa: “Si no hay solución, no rodará el balón”.

Esto debido a que el magisterio considera que un paro nacional en el contexto deportivo podría presionar al Estado para atender la demanda central de abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reformada en 2007, durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que cambió el sistema de jubilación de las personas trabajadoras.

Antes de la modificación, el gobierno aseguraba la jubilación de los docentes, así como de otros empleados; sin embargo, tras el reajuste, la responsabilidad recae únicamente en el personal. La demanda de la Coordinadora es asegurar una pensión digna. para los trabajadores de la educación.

¿Qué acciones propone la CNTE?

Durante la Asamblea, Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, señaló que la CNTE realizó en junio de 2025 una jornada de tres paros escalonados para exigir una pensión digna y subrayó que la única vía para obtener una respuesta del Estado es la huelga nacional.

De acuerdo con la dirigencia, la decisión de vincular la huelga con la justa deportiva internacional responde a la exposición mediática que implica el Mundial 2026. Frausto Orozco afirmó que:

“La CNTE tácticamente determinó realizar una huelga en el contexto del Mundial de Futbol al ser un evento internacional que pondrá en el foco internacional al país. Acción que precisa de toda nuestra inteligencia y de una adecuada organización, lo que nos obliga a tratar de tomar las mejores decisiones”, declaraciones recuperadas por La Jornada.

'Abrogación de la Ley del ISSSTE'. La asamblea aborda demandas de la CNTE al Gobierno federal y el llamado a una lucha unitaria.

Durante el encuentro, los contingentes estatales discutieron propuestas y acordaron los puntos centrales para la movilización, bajo el principio de diálogo horizontal con las bases nacionales.

Mientras tanto, aún no hay una fecha establecida para que se realice una huelga nacional, sin embargo, de acuerdo con CuartaPlana la CNTE tiene programada una serie de reuniones para analizar las fechas de los partidos que forman parte de la Copa del Mundo en México.

El próximo viernes 1.º de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, los docentes realizarán una marcha donde participarán con otros sectores trabajadores en la Ciudad de México.

¿Qué otros sectores plantean manifestaciones en el marco del Mundial 2026?

Colectivos buscadores de personas desaparecidas, profesores de la CNTE, transportistas, agricoltores y estudiantes de escuelas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) han expresado su intención de manifestarse durante el Mundial 2026 y expresar sus demandas a nivel internacional.

Grabación de una conferencia matutina. Un hombre con traje blanco y corbatín habla frente a un micrófono, leyendo documentos. Una mujer sonríe y se dirige a un público desde un podio con el escudo nacional de México. Ambos segmentos incluyen interpretación simultánea en lenguaje de señas mexicano, realizada por un hombre en una ventana de incrustación. El evento se desarrolla en un interior con múltiples asistentes. Se observa equipo de cámaras al fondo.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado que “ahora todos se quieren manifestar, menos las y los mexicanos”, esto durante una conferencia del 22 de abril.