Feminicidio de Carolina Flores: cuántos años podría pasar en prisión su suegra Erika “N” tras ser fichada por la Interpol

Un video difundido en redes sociales muestra a Erika “N”, actualmente prófuga de la justicia, disparando a corta distancia contra la modelo. (Carolina Flores: Facebook )

La Fiscalía General de la República habría solicitado a la Interpol una ficha roja para localizar a nivel internacional a Erika María “N”, de 63 años, señalada como la probable responsable del feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en la colonia Polanco.

La petición a la policía internacional respondería a la posibilidad de que la mujer intente salir del país. Desde que habría cometido el crimen —documentado en video— se dio a la fuga y las autoridades la consideran prófuga de la justicia.

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El feminicidio que quedó grabado y la posible condena de Erika “N”

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

El caso desató indignación pública al quedar registrado en imágenes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio y mantiene activas las diligencias para dar con el paradero de la sospechosa.

Si un juez la declara culpable, Erika María “N” enfrentaría una condena de entre 35 y 70 años de prisión, conforme al Artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México.

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Aparece el taxi en el que Erika “N” habría escapado tras asesinar a su nuera

La imagen compuesta ilustra la investigación del crimen de Carolina Flores, con la fiscalía ubicando un testigo clave para el caso. (Infobae México / Jovani Pérez)

De acuerdo con Carlos Jiménez, periodista especializado en seguridad, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ya identificó al taxista que trasladó a Erika “N” tras los hechos. La ubicación de este conductor podría revelar si la sospechosa permanece en México o logró salir del país, ya que huyó con maletas poco después del crimen.

El caso cuenta con imágenes captadas por una cámara de seguridad, que registró el momento del ataque. La madre de la víctima participa en una marcha el 26 de abril en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Destaca no tener conflictos con su yerno y afirma: “Tanto él como yo, solo buscamos que se haga justicia”.

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En su momento, el esposo de Carolina le habría dicho a la madre de ésta sus razones para no denunciar el crimen el mismo día que sucedió:

“Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’, declaró Reyna Gómez Molina, en entrevista con Univision.

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El feminicidio de Carolina Flores: cronología de los hechos

Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

15 de abril: Ocurre el feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza, en la colonia Polanco. El hecho queda grabado por una cámara de seguridad.

Erika María “N”, de 63 años, es señalada como probable responsable. Tras el crimen, se da a la fuga y es considerada prófuga de la justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia investigación bajo el protocolo de feminicidio, un día después del ataque, tras la denuncia de Alejandro, pareja de la modelo.

Reyna Gómez Molina, madre de la víctima- relata que el esposo de Carolina no denunció de inmediato. Afirma que él le explicó que la madre de él (Erika María “N”) le disparó a Carolina.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, participa el 26 de abril en una marcha en Ensenada, Baja California, para exigir justicia. Declara no tener conflictos con su yerno y reitera la búsqueda de justicia.

Se identifica el taxi en el que Erika María “N” habría escapado. El taxista es localizado por la Fiscalía, lo que podría ayudar a determinar si la sospechosa sigue en México o salió del país, ya que huyó con maletas.

La Fiscalía General de la República solicita a Interpol una ficha roja para localizar y detener a Erika María “N” a nivel internacional, ante la posibilidad de que intente salir del país.