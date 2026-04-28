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Calendario Lunar 2026: las fases que podrás ver en México y que incluye una Superluna

Una oportunidad poco frecuente llega al cielo nocturno, marcando un calendario astronómico cargado de eventos para los aficionados a la observación nocturna

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Luna roja, fenómeno astronómico, eclipse lunar, cielo estrellado, satélite, cielo nocturno, luna brillante, fenómeno natural, astrología, colores del cielo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mes trae consigo espectáculos celestes imperdibles que pueden disfrutarse mejor con algunos consejos simples y una buena planificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, el cielo nocturno de México presenta un calendario lunar inusual, con dos lunas llenas: la primera ocurre este 1 de mayo y la segunda el 31, fenómeno conocido como Luna Azul.

Según Tutiempo.net, sitio especializado en temas astronómicos, este mes también incluye una luna nueva el 16 de mayo y los cuartos menguante y creciente los días 8 y 24, respectivamente.

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La presencia de dos lunas llenas en un mismo mes no es común y la segunda, llamada Luna de Fresa en la tradición anglosajona, coincide con el final del ciclo lunar.

La Luna llena del 1 de mayo se conoce como Luna de las Flores, mientras que la del 31 también se categoriza como Luna Azul, término que designa la segunda luna llena en el mismo mes calendario.

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Luna roja, fenómeno astronómico, eclipse lunar, cielo estrellado, satélite, cielo nocturno, luna brillante, fenómeno natural, astrología, colores del cielo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario lunar de mayo 2026 en México incluye dos lunas llenas, un fenómeno poco común conocido como Luna Azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor momento para observar la Luna y otros fenómenos

Si tu eres un amante de este astro, es importante recordar que observar la Luna llena es más sencillo cuando se encuentra cerca del horizonte, poco después del anochecer o antes del amanecer.

Para una mejor visibilidad, Tutiempo.net recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como parques urbanos, zonas rurales o azoteas elevadas.

Además, el uso de binoculares de baja potencia mejora el detalle superficial, mientras que un telescopio pequeño permite identificar cráteres y mares lunares.

Durante mayo, el calendario astronómico también destaca la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, activa entre el 5 y el 6 de mayo, con mejor visibilidad en la madrugada y hacia el sureste del cielo, según el portal Starwalk.space.

Se recomienda usar una manta o silla reclinable y permitir que la vista se adapte a la oscuridad por al menos 20 minutos.

Infografía sobre las Líridas 2026, mostrando un cielo nocturno estrellado con meteoros de colores, la constelación de Lyra y texto informativo.
Infografía detallada sobre la Lluvia de Meteoros Líridas 2026, explicando qué son, cómo y cuándo observar el fenómeno astronómico que alcanzará su máximo la madrugada del 22 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conjunciones lunares y planetarias en mayo

El mes inicia con la Luna llena en conjunción con la estrella Antares el 4 de mayo, visible a simple vista cerca del horizonte sur.

Hacia el 13 y 14 de mayo, la Luna se aproxima visualmente a Neptuno, Saturno y Marte mientras que el 19 y 20, el satélite pasa cerca de Venus y Júpiter, según el calendario de Starwalk.space.

Estas conjunciones permiten identificar planetas brillantes, fácilmente reconocibles porque no titilan.

La segunda Luna llena del 31 de mayo se produce en el contexto de una nueva aproximación a Antares y el 21 de mayo, la Luna se acerca al cúmulo del Pesebre, mientras que el 23 aparece próxima a la estrella Régulo.

Estos eventos pueden observarse mejor en cielos despejados y sin luz artificial, preferentemente desde las 21:00 horas.

Para quienes buscan aprovechar estos fenómenos, especialistas de Tutiempo.net sugieren planear las observaciones consultando el pronóstico meteorológico, evitando noches nubladas o con luna baja en el horizonte, y empleando aplicaciones móviles para ubicar con precisión los objetos celestes.

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