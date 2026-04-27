Plantean extender la licencia de maternidad a 52 semanas

Licencia por maternidad en México

Hace algunos días, un diputado del PAN presentó ante el Congreso de la Unión de San Lázaro una iniciativa para extender la licencia por maternidad hasta por 52 semanas. Esta propuesta busca modificar el articulo 170 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El funcionario César Israel Damián Reter, tiene el objetivo a través de esta reforma que las trabajadoras mexicanas puedan tener más tiempo de asueto con goce de sueldo, las cuales se pueden comenzar a tomar hasta seis semanas antes del parto.

Para acceder a este permiso, las solicitantes deberán presentar un documento emitido por un médico de una institución de salud correspondiente, que incluya la autorización por escrito.

Asimismo, la licencia por maternidad aplicará también en el caso de las mujeres que adopten un infante. Cuando termine el periodo establecido bajo la ley, las interesadas podrán solicitar una extensión de plazo pero sin obtener remuneración.

Actualmente, las empleadas mexicanas únicamente tienen derecho a 12 semanas, las cuales están divididas en dos periodos: seis semanas antes del parto y seis posteriores. Mientras que en las que adoptan a un menor, solo cuentan con seis semanas después de que reciben al nuevo miembro de la familia.

Maternidad en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permisos de paternidad y su papel en la equidad de género

Los permisos de paternidad en México evidencian una brecha importante frente a los de maternidad, lo que impacta directamente en la distribución de responsabilidades dentro del hogar. Mientras que las mujeres cuentan con 84 días naturales de licencia con goce de sueldo, los hombres solo tienen derecho a cinco días laborales en caso de nacimiento o adopción, de acuerdo con la legislación vigente.

Esta diferencia limita la participación de los padres en el cuidado inicial de los hijos, reforzando esquemas tradicionales en los que las madres asumen la mayor parte de las tareas domésticas y de crianza. Sin embargo, especialistas han señalado que ampliar estos permisos podría contribuir a equilibrar dichas responsabilidades desde las primeras etapas de vida.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que estos permisos favorecen la corresponsabilidad, permitiendo una distribución más equitativa del trabajo no remunerado en casa. Esto también abre la posibilidad de que ellas dispongan de más tiempo para desarrollarse en el ámbito laboral, académico o incluso para el descanso.

En el ámbito nacional, algunas instituciones han comenzado a implementar medidas para acercarse a mejores prácticas. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal ofrece permisos de hasta 90 días naturales con goce de sueldo, mientras que en el sector privado se han reportado ampliaciones adicionales a lo establecido por la ley.

Estas acciones buscan fomentar una mayor participación de los padres en el cuidado infantil y transformar la cultura laboral hacia esquemas más equitativos.