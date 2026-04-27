Segob responde sobre 20 presuntos permisos de casinos a círculo de Hernán Bermúdez Requena en el sexenio de AMLO

Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

La Secretaría de Gobernación emitió una respuesta sobre la acusación de que se otorgaron 20 permisos para operar casinos durante los últimos meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, trasciende que dichos permisos fueron para una empresa relacionada con la familia de Hernán Bermúdez, ex funcionario de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Esta respuesta surge luego de que Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) publicara un reportaje en el que documentó cómo fueron otorgados estos 20 permisos durante la administración de Luisa María Alcalde, cuando ocupó el cargo de secretaria de Gobernación en ausencia del tabasqueño Adán Augusto López, quien buscaba ser candidato a la presidencia para 2024.

Además de los 20 permisos otorgados, destaca que uno de los socios de Clío, Purtech de México, relacionado con la familia de Hernán Bermúdez, ocupó el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 que obtuvo en 2017 y lo “prestó” a muchas otras empresas para operar.

“Es con el que han operado múltiples casas de apuestas físicas y en línea en el país, incluyendo casinos de la familia del hoy preso Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder del grupo criminal La Barredora”, especifica el reportaje.

Sí se otorgaron permisos pero ningún casino ha iniciado funciones

La Secretaría de Gobernación del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró tres puntos importantes dentro de su comunicado, con el objetivo de desmentir las acusaciones.

En su reportaje, MCC establece que Compañía Operadora Clíe tiene como socio un casinero que ha compartido un mismo permiso oficial con otras casas de apuestas de la familia de Hernán Bermúdez Requena, quien además de estar acusado por desaparición forzada y otros delitos, fue secretario de Seguridad de Tabasco.

La primera aclaración de Gobernación fue que los permisos sí fueron otorgados en 2024 por la Sala Regional Metropolitana de Justicia Administrativa, la cual ordenó entregar 20 permisos a Clíe S.A de C.V como un mandato judicial para operar casinos. No obstante, Gobernación aclara que a la fecha, ningún establecimiento ha iniciado operaciones.

Dos de los casinos señalados ya fueron suspendidos

Otro de los puntos a aclarar por el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue que los casinos Centenario y Diamante Casino, que pertenecen a la familia Chow del Camp y señalados por el reportaje como empresas relacionadas con el mismo permiso de Purtech México, fueron cancelados el día 14 de abril de 2026 —un día después de la captura de Hernán Bermúdez—, aunque no aclaran que haya sido esa la razón.

Lo que sí menciona la Segob es que los permisos para estos casinos pertenecían a la Operadora Numéricas S.A de C.V. los cuales fueron otorgados en 2017 por la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, a través de Comercializadora y Arrendadora de México S.A de C.V.

En el comunicado de Segob se lee “no como señala Reforma con Clie S.A de C.V.”. No obstante, ni el diario que publicó este reportaje ni MCC hacen referencia que Clíe operaba estos casinos. Por el contrario, especifican que utilizaban el mismo permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 de Purtech México, como un sin fin más de empresas que lo utilizaron.

Algunas páginas en línea de casinos fueron canceladas en 2025

El tercer punto a aclarar de Gobernación, fue el uso de la página web www.crowncitybets.mx, la cual se especificó en la Tarjeta Informativa del gobierno, que fue suspendida en 2025 —tampoco aclara razones.

De igual modo, especifican que esta página era operada con permisos de Coincidencias Numéricas S.A de C.V (el otorgado en 2017), a través de la operadora Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A de C.V.

Nuevamente aclara “no como lo señala Reforma con Clíe S.A de C.V.”, no obstante, el reportaje señala que estas páginas fueron operadas a través del mismo permiso de Purtech México.

Además, agrega que dicha controladora de Inversiones y Promociones del Sureste tiene como socio a Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex titular de seguridad de Tabasco, y “cuya constitución atestiguó como notario el Senador morenista Adán Augusto López”.

Finalmente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no hay ningún casino abierto con los permisos entregados por mandato judicial a Clie, S.A. de C.V.