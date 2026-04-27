México

Reportan que la FGR solicitó a Interpol emitir ficha roja contra la suegra de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada

La exreina de belleza fue agredida a balazos por Erika “N”, madre de su esposo que afirmó “la había hecho enojar”

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Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un fondo morado con silueta del mapa de la Ciudad de México y cruces rosas dispersas.
Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para lograr la detención de Erika “N”, suegra de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada a balazos por la mujer.

El crimen se cometió el pasado 15 de abril en una vivienda ubicada en la colonia Polanco, donde la joven se encontraba en compañía de su suegra y su esposo.

Una cámara colocada por la propia exreina de belleza captó el momento en el que su suegra la agredió a balazos en al menos seis ocasiones, afirmando que lo había hecho porque “la hizo enojar”.

Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores, observó el cuerpo de su esposa sin vida luego de la agresión cometida por su madre, a quien cuestionó sobre lo ocurrido.

Al respecto, la mujer le respondió: “Tu familia es mía, tú eres mío, ella no”, por lo que se especula que el móvil podría ser una inconformidad por la relación que ambos mantenían, quienes además tenían un bebé de ocho meses de edad.

Colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio. | Instagram Marea Verde Mx
Colectivos feministas exigen justicia por el feminicidio. | Instagram Marea Verde Mx

*Información en desarrollo...

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