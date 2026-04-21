Fiscal de Edomex señala padecimiento mental como móvil de tiroteo en Teotihuacán: “Estaba desconectado del mundo real”

El fiscal de Edomex afirmó que el tirador estaba "desconectado de la realidad". | Presidencia

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, afirmó que el tiroteo que ocurrió ayer en Teotihuacán, que dejó un saldo de una persona fallecida y varias más lesionadas, derivó de que el autor del atentado, Julio César Jasso, tenía un padecimiento mental.

“Como ustedes saben, el atacante perdió la vida. Eso nos imposibilita a que rinda posteriores entrevistas. Eh, tenemos ya circunstanciado prácticamente el hecho en, en modo, tiempo y lugar.

“Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad. Y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa, barbaridades”, dijo en Palacio Nacional.

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