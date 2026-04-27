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¿Qué hacer ante una amenaza de tiroteo en escuelas? Gobierno de Tamaulipas emite recomendaciones ante alza de casos en México

En los últimos días las amenazas de un presunto ataque armado en escuelas se ha ido acrecentando

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Graffiti en una superficie gris que dice "TIROTEO EL 22 DE ABRIL" y "NI NINGUNA SE SALVA" en marcador rojo, junto con otros garabatos negros
Graffiti con amenaza de tiroteo en el CCH Oriente genera preocupación y activa medidas de seguridad en la comunidad estudiantil de la UNAM. ((Captura de pantalla))

En los últimos días se han viralizado preocupantes amenazas sobre posibles tiroteos en escuelas de distintas entidades del país. Ante estos hechos, las autoridades académicas han emitido alertas y puesto en marcha protocolos de seguridad para salvaguardar a los alumnos que podrían encontrarse en riesgo.

Puebla, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, son algunas de las entidades donde han circulado estas amenazas que, aparentemente, forman parte de un reto viral en redes sociales denominado “Tiroteo mañana”, en el que distintos niños y adolescentes presuntamente han participado.

Resulta alarmante sobre todo en un contexto en el que sí se han registrado tiroteos en escuelas y más recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán. En todos los casos, han resultado personas fallecidas.

Ante esta situación que podría comenzar a considerarse como una emergencia de seguridad, el gobierno de Tamaulipas, que también ha enfrentado amenazas, emitió una serie de recomendaciones.}

¿Qué hacer ante una posible amenaza de tiroteo?

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió una advertencia sobre el reto viral que circula entre estudiantes y que consiste en escribir o difundir mensajes falsos con amenazas de tiroteo, como “mañana habrá un ataque”, en entornos escolares.

Esto es lo que debes conocer sobre estas amenazas de tiroteo en escuelas de México
Esto es lo que debes conocer sobre estas amenazas de tiroteo en escuelas de México (Secretaría de Seguridad de Tamaulipas)

La institución aclaró que no es ninguna broma ni una situación que deba tomarse a la ligera, pues la simple existencia de la amenaza genera alertas y temor en la comunidad estudiantil.

Además, es una situación que obliga a tomar precauciones para los alumnos, profesores y padres de familia. Por ello, es necesario contemplar un plan de acción que permita actuar de manera efectiva en estas situaciones.

Esto es lo que debes conocer sobre estas amenazas de tiroteo en escuelas de México, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas:

  • No es una broma:
    • Genera pánico genuino entre estudiantes, maestros y padres de familia.
    • Provoca la activación de operativos de seguridad, evacuaciones y suspensión de clases.
    • Implica un uso innecesario de recursos de emergencia.
  • Consecuencias legales graves:
    • Se considera una amenaza contra una institución educativa.
    • Puede derivar en detención, procesos penales y antecedentes legales, incluso para menores de edad.
  • Recomendaciones para la comunidad:
    • No compartas ni difundas este tipo de mensajes.
    • Reporta de inmediato cualquier situación a las autoridades escolares.
    • En redes sociales, denuncia este contenido como peligroso.
    • Conversa con tus hijos o amigos para explicarles que este comportamiento es un delito y no un juego.
    • La mejor decisión es no participar en este tipo de retos.

En caso de radicar en Tamaulipas, la Guardia Estatal Cibernética está disponible para orientación y apoyo. Para cualquier duda o denuncia, comunícate al teléfono 834 318 6232 extensión 16099.

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