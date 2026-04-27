Tabaco y voz: ¿Qué daños provoca fumar en las cuerdas vocales?. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los último años, el humo del tabaco ha representado una amenaza directa para la voz, uno de los órganos más esenciales para la comunicación humana.

Cada vez que una persona enciende un cigarro, esta emisión entra por la boca, recorre la garganta y termina afectando zonas vitales para la producción vocal. Este proceso, repetido a lo largo del día, puede pasar inadvertido, pero sus consecuencias son profundas, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las rutinas diarias, el estrés laboral y la vida acelerada a menudo llevan a muchos a consumir cigarrillos con la idea de relajarse. Sin embargo, cada bocanada envía sustancias tóxicas que no solo afectan los pulmones, sino que también dañan la laringe y las cuerdas vocales.

El humo, al ingresar, impacta directamente la salud de la voz, provocando alteraciones que pueden pasar de leves a graves según la frecuencia y cantidad del consumo.

El daño ocurre porque el tabaco libera compuestos como el tolueno, el arsénico y la acetona. Estas sustancias activan el sistema inmunológico, lo que provoca inflamación e irritación en la garganta y las cuerdas vocales. Con el tiempo, estas áreas no logran cerrarse correctamente, generando un habla más áspera y grave, con alteraciones evidentes en el paso del aire.

Aunque algunas de estas consecuencias pueden revertirse si se abandona el hábito, la persistencia en su ingesta puede llevar a enfermedades severas, como el cáncer de laringe.

Estos son los tratamientos antitabáquicos

Existen dos enfoques principales para quienes buscan dejar el cigarro: el farmacológico y el psicológico.

El primero se basa en el uso de parches para reducir gradualmente la dosis de nicotina. También se emplean medicamentos como Bupropión y Vareniclina, que ayudan a manejar la ansiedad asociada a la abstinencia.

Por otra parte, para la segunda opción se recomienda la terapia cognitivo conductual. Esta ayuda a enfrentar pensamientos irracionales que mantienen la adicción, promoviendo alternativas de relajación más saludables y recordando que el control está en la persona, no en el cigarro.

Infografía que ilustra el trayecto del humo del cigarrillo en el cuerpo humano, explicando los efectos dañinos en la voz, la laringe y los pulmones, y las sustancias tóxicas involucradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los efectos de las sustancias presentes en el cigarro?

Tolueno: Puede causar confusión, debilidad y pérdida de memoria. En altas concentraciones afecta sistema nervioso, riñones, hígado y corazón.

Arsénico: Provoca náuseas, vómitos y dolor abdominal. A largo plazo puede causar cáncer de vejiga y pulmón.

Acetona: Produce irritación de nariz, garganta y ojos.

El humo del cigarro contiene más de 4,000 productos químicos, de los cuales al menos 50 son cancerígenos.

La ruta del humo

Entra por la boca o la nariz y llega a la faringe o garganta.

Pasa por la laringe, donde están las cuerdas vocales.

Sigue su trayecto por la tráquea hasta los bronquios y bronquiolos, que conducen el aire a los pulmones.

Al final, alcanza los alvéolos, donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

El consumo continuo afecta a los alvéolos, dificulta la respiración y puede provocar enfisema pulmonar.

Entre los síntomas más severos está la dificultad persistente para respirar y la destrucción progresiva de los pulmones.