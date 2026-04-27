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Oro y plata: así se compran y venden los centenarios este 27 de abril

El valor de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

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El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan hacer una inversión con menor riesgo, para empezar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para hacerse de alguna de estas codiciadas piezas, es bueno saber que su costo no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los costos de las piezas este lunes 27 de abril.

Oro y plata

Distintos bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el valor de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, mismo que actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.278 pesos en compra y 1.458 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 88.000 pesos en compra y 101.000 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 88.153 pesos en compra y 110.250 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.635 pesos en compra y 22.056 pesos en venta

Azteca de oro: 35.270 pesos la compra y 44.112 pesos la venta

Onza de Plata: 1662.9 pesos la venta y 1152.95 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 106.184 pesos la venta

Onza de plata: 1600 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian según el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

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