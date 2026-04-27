PSG vs Bayern: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida en la UEFA Champions League desde México

El camino de Budapest comienza a definirse y tanto franceses como alemanes sueñan con disputar la final el próximo sábado 30 de mayo. (Jesús Avilés / Infobae México)

PSG y Bayern Múnich se enfrentarán este martes 28 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de ida en la UEFA Champions League, donde el cuadro parisino buscará sacar una buena ventaja en casa para seguir aspirando al bicampeonato.

El último antecedente entre ambos equipos ocurrió en el Mundial de Clubes 2025 cuando los parisinos se impusieron a los alemanes por marcador de 2-0 para avanzar a las semifinales y la postre perder la gran final ante el Chelsea.

PSG en búsqueda del bicampeonato

El club francés busca incrementar su legado europeo. (Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press)

Tras un 2025 de ensueño donde conquistaron casi todos los títulos en disputa, incluyendo el histórico sextete y un subcampeonato mundial de clubes, el PSG sigue trabajando para construir un equipo de época, pues ahora buscan revalidar el campeonato de la UEFA Champions League.

A diferencia del Bayern Múnich, que ya aseguró la Bundesliga y puede enfocarse exclusivamente en la Champions, el PSG aún sostiene una batalla intensa en Ligue 1 contra el Lens por el título francés, donde al momento el cuadro de la capital sostiene una ventaja de seis puntos.

El cuadro parisino arrastra el enorme desgaste de la doble competencia, pero mantiene la meta clara: revalidar ambos trofeos y seguir aumentando su legado bajo el mando de un técnico experimentado como Luis Enrique, quien ha llegado a cambiar la identidad del equipo.

El campeón de la Bundesliga

El Bayern ya aseguró el campeonato de Alemania. (AP Foto/Michael Probst)

El Bayern Múnich llega a esta eliminatoria con la Bundesliga ya asegurada en el bolsillo, lo que le permite concentrarse al 100 por ciento en la UEFA Champions League.

Sin embargo, vienen de un fin de semana exigente tras remontar una desventaja de tres goles ante el Mainz (3-4 final) en un partido caótico que demandó un gran esfuerzo físico en la segunda mitad.

Ese desgaste podría jugarles en contra frente al PSG, aunque su mentalidad ganadora mantiene el duelo como un choque de pronóstico reservado entre dos gigantes de Europa.

Tal y como sucedió en 2020 cuando el cuadro alemán venció a los franceses en la gran final, el Bayern buscará repetir la historia y avanzar por primera vez al juego por el título en seis años.

Cuándo y dónde ver el juego en México

TNT Sports y HBO MAX emitirá el partido. (AP)

El encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich podrá verse este martes 28 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y plataforma de HBO MAX.