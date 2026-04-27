Inmobiliarias “fantasma”: alertan por fraude en preventa de departamentos en este municipio de Edomex

El crecimiento de ofertas inmobiliarias en redes sociales ha encendido las alertas en el Estado de México, particularmente en el municipio de Toluca, donde autoridades y especialistas advierten sobre el aumento de fraudes relacionados con la preventa de departamentos a través de supuestas inmobiliarias.

De acuerdo con reportes recientes, este tipo de engaños se ha vuelto más frecuente bajo esquemas conocidos como “inmobiliarias fantasma”, que ofrecen desarrollos inexistentes o sin respaldo legal, afectando a personas que buscan invertir en vivienda.

¿Cómo operan las inmobiliarias fantasma en Toluca?

La preventa de departamentos puede ser una oportunidad legítima de inversión, pero también se ha convertido en un terreno fértil para fraudes en municipios como Toluca. La combinación de precios atractivos, urgencia en la compra y falta de verificación ha permitido que las inmobiliarias fantasma sigan operando.

El fraude suele comenzar con anuncios atractivos en redes sociales o sitios de compraventa, donde se promocionan departamentos en preventa a precios muy por debajo del mercado. Los supuestos desarrolladores prometen plusvalía y facilidades de pago para atraer a las víctimas.

Sin embargo, detrás de estas ofertas existen irregularidades como:

Proyectos inexistentes o sin permisos

Contratos poco claros o falsos

Solicitudes de anticipos o enganches sin garantía

Especialistas señalan que el delito se consuma mediante “ofertas engañosas, contratos irregulares y proyectos inexistentes”, lo que dificulta la recuperación del dinero una vez realizado el pago.

Redes sociales, caldo de cultivo para los fraudes inmobiliarios

En el Valle de Toluca, el uso de plataformas digitales ha facilitado la expansión de estas estafas. Los delincuentes crean perfiles falsos, roban imágenes de desarrollos reales y simulan ser asesores inmobiliarios certificados.

Incluso, se ha detectado que solo una parte del sector cuenta con certificaciones formales, lo que abre la puerta a la operación de empresas irregulares.

Además, autoridades advierten que muchos casos comienzan en redes sociales, donde los estafadores presionan a las víctimas para apartar propiedades con depósitos inmediatos.

Falta de regulación y certificación agrava el problema

Aunque en el Estado de México ya existe una licencia inmobiliaria y un registro oficial para verificar a asesores, su adopción aún es limitada, lo que permite que actores informales continúen operando.

Ante ello, se busca impulsar campañas de profesionalización del sector para reducir la incidencia de fraudes y dar mayor certeza a los compradores.

Recomendaciones para no caer en un fraude inmobiliario

Ante este panorama, la recomendación principal es informarse y validar cada operación, ya que una decisión apresurada puede traducirse en pérdidas económicas significativas. Expertos recomiendan tomar estas precauciones antes de invertir:

Verificar que la empresa esté registrada y cuente con permisos

Revisar la existencia real del desarrollo

Evitar depósitos sin contratos formales y notarizados

Desconfiar de precios demasiado bajos

También sugieren consultar plataformas oficiales y corroborar la identidad de los asesores antes de firmar cualquier acuerdo.