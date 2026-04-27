Tras señalamientos de simpatizar con Morena, Jorge Aguilar Chedraui reaparece y retoma actividades con el PAN

El exfuncionario poblano Jorge Aguilar Chedraui volvió a la escena pública tras retomar actividades políticas con el Partido Acción Nacional (PAN), luego de diversos señalamientos que lo vinculaban con una supuesta simpatía hacia Morena (Movimiento Regeneración Nacional), mismos que él ha descartado en múltiples entrevistas.

En distintos momentos, Chedraui fue relacionado con proyectos políticos afines a Morena y sus aliados rumbo a los procesos electorales de 2024 y 2027.

Sin embargo, el propio exsecretario de Salud ha negado de manera reiterada cualquier acercamiento formal con la llamada 4T, asegurando que dichas versiones no corresponden a su trayectoria política dentro del PAN.

Autoexilio tras acusaciones en el gobierno de Barbosa

Durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, el panista se alejó del ámbito político local luego de los señalamientos públicos en su contra.

El entonces mandatario aseguró que Aguilar Chedraui, junto con Eukid Castañón Herrera, formaban parte de una lista de exfuncionarios bajo investigación.

Tras estos hechos, el político poblano salió del estado y, según explicó, se dedicó a “vender política pública y social” en entidades como Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Regreso a Puebla y tensiones internas en el PAN

Después del fallecimiento de Barbosa, Aguilar Chedraui regresó a Puebla, aunque negó cualquier cercanía con el círculo del entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Su regreso también estuvo marcado por diferencias internas dentro del PAN. En 2025, dejó la Comisión de Planeación del Comité Directivo Estatal, lo que evidenció una nueva ruptura con el blanquiazul.

No obstante, posteriormente fue ratificado como consejero estatal del partido bajo la dirigencia de Mario Riestra.

Reaparición con el PAN en Puebla

Este fin de semana, Jorge Aguilar Chedraui reapareció públicamente al participar en actividades del Comité Directivo Municipal del PAN Puebla.

El panista recorrió la Unidad Habitacional La Margarita acompañado por integrantes del comité, entre ellos Manolo Herrera, secretario general, y Conny Limón Muñoz, tesorera.

Asimismo, visitó la Unidad Habitacional La Flor, donde participó en eventos con motivo del Día del Niño, reforzando su presencia territorial en la capital poblana.

PAN Puebla y el reacomodo político rumbo a 2027

La reaparición de Jorge Aguilar Chedraui ocurre en un contexto de reconfiguración política rumbo a las elecciones de 2027, en el que distintos perfiles buscan reposicionarse dentro de sus partidos.

Pese a los señalamientos sobre una posible simpatía con Morena, el exfuncionario ha reiterado su permanencia en el PAN, con lo que busca retomar protagonismo dentro del escenario político poblano.