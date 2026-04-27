Modernizan a la Hidroeléctrica La Angostura, en Chiapas, para extender su vida 50 años más

La modernización de La Angostura permite reducir anualmente 129 mil toneladas de CO2, beneficiando a más de 5.2 millones de habitantes en México. Crédito: X/@CFEmx

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementa la capacidad de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez “La Angostura” en 40 MW, al concluir la modernización de dos de sus cinco unidades generadoras, cifra que permitirá garantizar 50 años adicionales de operación.

Esta repotenciación de la Central Hidroeléctrica busca beneficiar a más de 5.2 millones de habitantes y reducir la emisión anual de 129 mil toneladas de CO2, según informó la CFE este 27 de abril en un comunicado.

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Al cierre de los trabajos en la Unidad 2, que inició modernización el 23 de octubre de 2023 y entró en operación el pasado 23 de abril, la generación total de la central pasó de 900 MW a 940 MW. La meta es alcanzar 1 mil MW cuando finalice la intervención en las cinco unidades.

La central, ubicada en la cuenca del Río Grijalva, Chiapas, fortalece la capacidad del Sistema Interconectado Nacional y permitirá al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) responder mejor a la demanda en el centro y sureste del país.

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Entrada de operación de la Central Hidroeléctrica totalmente sería hasta el 2027

Las actualizaciones incluyen la modernización de las Unidades 2 y 4 ya finalizadas, mientras que las Unidades 1, 3 y 5 avanzan según el calendario de CFE. Crédito: X/@CFEmx

El diseño del proyecto contempla agregar 20 MW por cada unidad. La Unidad 4 se modernizó desde el 20 de septiembre de 2023 y entró en operación el 23 de octubre de 2025; la Unidad 3 comenzó trabajos el 20 de septiembre de 2025 y se prevé que la maniobra de montaje de su rotor de 430 toneladas concluya durante el segundo semestre de 2026.

La Unidad 1 inició modernización en junio de 2026 y entrará en operación en el primer semestre de 2027; la Unidad 5 arrancó el 28 de julio de 2025, con entrada en operación programada a mediados de 2026.

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Esta modernización de La Angostura priorizó la protección civil mediante el control de presas sobre el Río Grijalva y garantiza el uso eficiente del agua, generando más electricidad con el mismo volumen.

La Comisión Federal de Electricidad incrementa en 40 MW la capacidad de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez ‘La Angostura’ tras modernizar dos generadores. Crédito: X/@CFEmx

El proyecto opera bajo el liderazgo de la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y responde a los compromisos en materia de renovables impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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La central podrá inyectar nueva energía este verano de 2026, reforzando la confiabilidad, seguridad y accesibilidad del servicio público eléctrico. El programa de modernización se basa en principios de beneficio social y apunta a fortalecer la infraestructura eléctrica del país con tecnologías limpias y mayor eficiencia ambiental, informó la CFE.

CFE utilizará medidores con Bluetooth, con ellos los usuarios podrán monitorear personalmente su consumo eléctrico

La CFE ofrece la instalación gratuita de medidores inteligentes sin incremento de tarifas ni cobros adicionales a los usuarios. (CFE)

La CFE inició la instalación de medidores inteligentes con Bluetooth en distintas regiones de México, con el objetivo de reducir las visitas técnicas a domicilio y permitir que los usuarios monitoreen desde su celular el consumo eléctrico diario o semanal y reciban notificaciones inmediatas ante cualquier corte o reconexión.

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Dentro de la estrategia de modernización, la CFE confirmó que la instalación de estos equipos es gratuita para los usuarios que participan en el programa, sin que ello signifique aumentos en la tarifa eléctrica.

Además, CFE detalló que ya automatizó más de 4 mil 586 circuitos eléctricos en todo el país y emplea capacitación por realidad virtual para su personal técnico, según el comunicado de la comisión.

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