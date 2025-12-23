La CFE refuerza su papel en la protección ambiental y el suministro eléctrico nacional

La CFE cuenta con 15 centrales hidroeléctricas de gran escala, ubicadas en los ríos Grijalva (Chiapas), Balsas (Guerrero-Michoacán), Santiago (Jalisco-Nayarit), Huites (Sinaloa), Mazatepec (Puebla), Papaloapan (Oaxaca-Veracruz) y Zimapán (Hidalgo-Guerrero), además de 10 de mediana escala y 35 mini hidroeléctricas. (CFE)

El incremento en la generación hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el primer semestre de 2025 ha permitido que la proporción de energía limpia generada por la empresa pasara del 23.4% al 28.6%, lo que representa uno de los avances más destacados en el sector energético mexicano en los últimos años.

Según datos de la CFE, este aumento en la producción de fuentes renovables contribuyó a que las emisiones de CO₂ se redujeran en un 7%, mientras que la generación a partir de carbón cayó un 5% respecto al periodo anterior.

Los resultados de estos meses reflejan el impacto de la modernización implementada desde 2021, cuando se incorporaron turbinas, generadores y transformadores de última generación en las 60 centrales hidroeléctricas operadas por la CFE.

Con una inversión aproximada de mil 553 millones de dólares, la capacidad instalada aumentó en 535,6 MW, alcanzando actualmente los 12.143,36 MW, lo que equivale al 12% de la capacidad total de generación eléctrica de México. Además, en lo que va de 2025 se sumaron 89,2 MW adicionales bajo la supervisión de la Coordinación Nacional de Generación Hidroeléctrica (CNGH).

La empresa reporta que durante la temporada de lluvias se mantuvieron en operación estrategias coordinadas con autoridades federales y estatales para minimizar riesgos en comunidades cercanas a los principales embalses.

Entre las acciones implementadas destacan la apertura controlada de vertedores en las centrales de Zimapán, Santa Rosa, La Yesca, Mazatepec y Chilapan, así como el turbinado en la Central Peñitas, medidas orientadas a garantizar la seguridad y el abastecimiento hídrico.

Las hidroeléctricas gestionadas por la CFE no solo proveen electricidad sino que también cumplen funciones clave como la regulación hídrica, el riego agrícola y el abasto de agua potable.

La empresa subraya que estos proyectos alcanzan niveles de eficiencia superiores al 90% en la conversión de energía del agua en electricidad y ofrecen flexibilidad operativa al sistema eléctrico nacional, al poder ajustarse rápidamente a fluctuaciones de la demanda.

El manejo estratégico de los principales embalses ha permitido que México cuente actualmente con una de las mayores reservas de energía hidráulica de las últimas dos décadas y media, lo cual fortalece la confiabilidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional de cara al verano de 2026.

Además, las hidroeléctricas están diseñadas para operar al menos cinco décadas y, gracias a procesos de repotenciación y modernización, su vida útil se extiende aún más.

La CFE continuará las obras de modernización y rehabilitación en 23 Unidades Generadoras (CFE)

Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la CFE continuará las obras de modernización y rehabilitación en 23 Unidades Generadoras de centrales como Infiernillo, El Caracol, La Villita, Zimapán, Portezuelo I y II, Angostura, Malpaso, Peñitas, Mazatepec, Minas y Encanto hasta el año 2028.

La empresa sostiene que, mediante inversión estratégica y visión a largo plazo, las hidroeléctricas seguirán constituyendo una base esencial para el suministro eléctrico y la protección ambiental en México.

¿Por qué las centrales hidroeléctricas están entre los principales recursos renovables de México?

Alta eficiencia energética: la transformación del agua en electricidad alcanza eficiencias superiores al 90 %.

Flexibilidad y confiabilidad: pueden responder rápidamente a fluctuaciones en la demanda del Sistema Eléctrico Nacional; actúan como reserva firme de energía.

Seguridad hídrica: contribuyen al control de avenidas durante lluvias intensas. Garantizan caudales ecológicos y abastecimiento hídrico.

Larga vida útil: están diseñadas para operar al menos 50 años y, gracias a sus repotenciaciones y modernizaciones, operarán por cinco décadas más – son obras monumentales que, en algunos casos, tienen más de 60 años.