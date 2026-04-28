Senado confirma comparecencia de Maru Campos por caso CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparecerá ante el Senado por la presunta presencia de agentes. extranjeros en operativos estatalesCrédito: Facebook: Maru Campos Galván

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparecerá este martes ante el Senado de la República en medio de la controversia por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos estatales.

La reunión fue confirmada por el senador Óscar Cantón Zetina, quien aseguró que el encuentro será público, respetuoso y con el objetivo de esclarecer los hechos.

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Comparecencia en el Senado: reunión abierta y transmitida

El legislador informó que la mandataria estatal confirmó vía telefónica su asistencia tras una invitación formal del Senado, coordinada por Ignacio Mier Velazco.

La reunión se realizará ante comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, con acceso abierto e incluso transmisión por el Canal del Congreso.

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Cantón subrayó que el tono será institucional: sin confrontaciones ni juicios anticipados, privilegiando el intercambio de información y la transparencia.

Senadores buscan claridad sobre actuación de agentes extranjeros

El principal objetivo del encuentro será conocer con precisión cuál fue la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, particularmente si intervinieron directamente en operativos o actividades de seguridad en Chihuahua.

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De acuerdo con los senadores, se busca determinar si estas acciones ocurrieron sin conocimiento del Gobierno federal, lo que podría representar una falta grave en términos legales.

Posibles implicaciones legales en investigación

Cantón advirtió que la presencia de agentes extranjeros en tareas de seguridad podría constituir una violación a la Constitución, así como a la legislación en materia de seguridad pública y al Código Penal Federal.

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En este contexto, se confirmó que la Fiscalía General de la República ya inició investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, definir responsabilidades.

Críticas por presunto “entreguismo” a Estados Unidos

El caso ha generado fuertes cuestionamientos políticos. El senador Javier Corral Jurado calificó los hechos como un “entreguismo” del gobierno estatal hacia Estados Unidos.

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Corral sostuvo que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada, en la que —según sus declaraciones— se habrían establecido acuerdos al margen de la Constitución, incluyendo el intercambio de información sensible.

Maru Campos defiende su gestión y evita detalles

Ante la polémica, la gobernadora ha defendido públicamente su administración, asegurando que su gobierno actúa con transparencia, apego al Estado de derecho y firmeza en el combate al narcotráfico.

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Sin embargo, evitó profundizar en detalles al señalar que el caso se encuentra bajo investigación. También descartó, por ahora, pronunciarse sobre posibles cambios en su gabinete o sobre otros temas relacionados.

Lo que el Senado busca que aclare la gobernadora

Detalles sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

Tipo de participación de dichos agentes en operativos de seguridad

Si existieron acuerdos formales o informales con agencias de Estados Unidos

Nivel de conocimiento o autorización del Gobierno federal

Posible intercambio de información sensible , incluyendo datos biométricos

Responsabilidad de funcionarios estatales, especialmente del área de seguridad

La comparecencia ha sido calificada como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la soberanía nacional en materia de seguridad.

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