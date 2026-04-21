CFE acelera expansión de la Red Nacional de Transmisión para fortalecer el sistema eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en marcha un programa de expansión y fortalecimiento de la Red Nacional de Transmisión, con inversiones por miles de millones de pesos y decenas de proyectos en distintas etapas, con el objetivo de atender la creciente demanda eléctrica en el país hacia el periodo 2025–2030.

Proyectos en marcha y expansión de infraestructura

De acuerdo con información oficial, la CFE ha concluido 30 proyectos de transmisión con una inversión de 5,644.56 millones de pesos en al menos 16 entidades del país. Estas obras incluyen líneas de transmisión, subestaciones y equipos de compensación que incrementan la capacidad del sistema eléctrico.

En paralelo, se desarrollan 47 proyectos adicionales con una inversión superior a 71 mil millones de pesos. Estas obras contemplan la construcción de 3,473 kilómetros de líneas de transmisión y la incorporación de 6,118 MVA de capacidad de transformación, suficiente para abastecer a millones de viviendas y actividades productivas.

Además, el Gobierno de México tiene previsto licitar 77 nuevos proyectos con una inversión estimada de 95,063 millones de pesos. Estas futuras obras añadirán 3,597 kilómetros adicionales y 13,505 MVA de capacidad, lo que ampliará de forma significativa la infraestructura eléctrica nacional.

Impacto regional y alcance del programa

El programa está enfocado en regiones estratégicas con alta actividad económica, como el Bajío, la zona metropolitana de Monterrey y la frontera norte, así como destinos turísticos como Cancún–Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta e Ixtapa.

También se contempla el fortalecimiento del suministro en zonas agrícolas clave como Chihuahua, Sonora y Sinaloa, además de garantizar energía para los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Con la incorporación de estas obras, la red de alta tensión alcanzará una longitud total de 118,266 kilómetros, lo que permitirá mejorar la confiabilidad del suministro, reducir riesgos de saturación y acompañar el crecimiento económico del país.