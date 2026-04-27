Luisa María Alcalde niega haber dado permisos de casinos a empresa ligada a Bermúdez Requena: “Aunque les duela, no tengo precio”

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechaza acusaciones sobre permisos de juego y niega vínculos con Bermúdez Requena. (Foto: X/Luisa Alcalde)

La exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó los señalamientos publicados este 27 de abril en el diario Reforma sobre presuntos vínculos con la concesión de permisos de juego a empresas supuestamente relacionadas con allegados a Hernán Bermúdez Requena, y asegura que se trata de un ataque mediático sin fundamento que busca desprestigiar a la administración federal y al movimiento de la Cuarta Transformación.

Según explicó Alcalde en un video difundido en sus redes sociales, la autorización de permisos para la empresa que menciona Reforma se realizó en 2017, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era secretario de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Durante su gestión como secretaria de Gobernación, Alcalde dio el permiso de los juegos por un mandato judicial

Alcalde explicó que los permisos que emitió durante su periodo como secretaria de Gobernación no están siendo utilizados. Crédito: X/@LuisaAlcalde

La expresidenta de Morena precisó que, al asumir su cargo en 2023, ya existía un litigio abierto promovido por la empresa Clie. Este juicio, iniciado por la negativa de Segob a otorgar 20 permisos de operación desde 2018, concluyó el 23 de octubre de 2023.

En esa fecha, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó a la Dirección de Juegos y Sorteos “conceder la solicitud de 20 permisos para ser instalados en la República Mexicana”. Alcalde enfatizó que la dependencia se limitó a acatar el mandato judicial.

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A pesar de la resolución, Alcalde explicó que las licencias se expidieron bajo restricciones estrictas, ya que “no incluyeron la posibilidad de utilizar máquinas tragamonedas, ni la operación de juegos de dados, cartas y ruletas”. Por esa razón, puntualiza, a la fecha dichos permisos no han sido utilizados, pues las condiciones desincentivaron su explotación comercial.

Alcalde reconoce foto con Requena, pero detalla que fue en un acto oficial

La morenista negó conocer personalmente a Bermúdez Requena y desestimó la implicación presentada por una fotografía de un acto oficial. (SSPC)

En su mensaje, Luisa María Alcalde también respondió a los intentos de ligar su imagen con la de Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

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Advirtió que el periódico y el grupo que llamó “Mexicanos a Favor de la Corrupción” buscan generar un vínculo a través de una fotografía tomada durante un evento oficial en el que participaron todas y todos los Secretarios de Seguridad estatales.

La consejera jurídica sostuvo: “A ese tal Requena nunca lo había visto en mi vida”. Detalla que en ese acto oficial varios asistentes le solicitaron tomarse una foto y que eso no implica ninguna relación personal, institucional o ilegal.

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Alcalde reiteró: “Jamás, en todas las responsabilidades en donde he estado, he cometido un solo acto de corrupción o de deshonestidad. Aunque les duela, no tengo precio”.

Gobierno de Sheinbaum niega también participación de Alcalde en favor de Bermúdez Requena

Centenario y Diamante Casino, vinculados a la familia Bermúdez, fueron suspendidos el 14 de abril de 2026 tras la detención de Hernán Bermúdez Requena. (X/@senad_paraguay)

El gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que ningún casino vinculado a los permisos otorgados por mandato judicial a Clie S.A. de C.V. se encuentra operando en el país, a pesar de que la Secretaría de Gobernación confirmó la entrega de veinte autorizaciones en los últimos meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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Gobernación puntualizó también que Centenario y Diamante Casino, empresas apuntadas en el reportaje por operar con un permiso originalmente gestionado por Purtech de México —empresa relacionada con la familia Bermúdez—, fueron suspendidos el pasado 14 de abril, es decir, un día después de la detención de Bermúdez Requena.