El SAT ampliará su horario de atención presencial para la declaración anual hasta este día

El SAT extiende el horario de atención presencial en 169 oficinas de todo el país para facilitar la Declaración Anual 2025. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará el horario de atención presencial en sus 169 oficinas del país a partir del 22 y hasta el 30 de abril para facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.

Según el comunicado oficial del SAT compartido el pasado 22 de abril, el horario extendido será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

La autoridad fiscal, sin embargo, recuerda que el 30 de abril es la fecha límite para cumplir con dicha obligación, cuya omisión puede derivar en multas o sanciones.

El trámite puede realizarse a cualquier hora a través del Portal del SAT, disponible en línea durante todo abril. Las personas interesadas pueden agendar una cita presencial en la página del organismo.

¿Quiénes deben de hacer declaración anual?

Deben presentar la Declaración Anual quienes reciben sueldos y salarios mayores a 400 mil pesos o ingresan por varios empleadores. Credito: Cuartoscuro

De acuerdo con el SAT, están obligadas a presentar la Declaración Anual quienes hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios superiores a 400 mil pesos, trabajadores que dejaron su empleo antes del 31 de diciembre de 2025, personas con varios empleadores, quienes perciban salarios del extranjero, reciban indemnizaciones (también jubilaciones o pensiones superiores al monto previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta), prestadores de servicios profesionales, quienes realicen actividades empresariales, arrendadores de bienes inmuebles, y quienes hayan recibido intereses o dividendos.

Las personas físicas adheridas al RESICO pueden quedar exentas de presentar la declaración anual, salvo que opten por hacerlo conforme a las reglas fiscales 3.13.20 y 3.13.21, según explica el comunicado del SAT.

El plazo máximo para recibir el saldo a favor es de 40 días, aunque puede llegar antes

El SAT devolvió más de dos mil millones de pesos a contribuyentes que presentaron su declaración anual 2025 en tiempo y forma. Credito: Cuartoscuro

Una cifra superior a dos mil millones de pesos ya comenzó a ser devuelta por el SAT a contribuyentes que presentaron su declaración anual 2025. De acuerdo con el comunicado oficial difundido el pasado 7 de abril, el organismo tiene previsto realizar los depósitos en un plazo promedio de tres días, un periodo mucho menor al máximo de 40 días establecido en la ley, lo que amplía la liquidez de quienes cumplen a tiempo con sus obligaciones fiscales.

El SAT detalló que son 608 mil 119 personas físicas quienes ya obtuvieron el depósito del saldo a favor correspondiente al impuesto sobre la renta (ISR) en la declaración anual 2025. El monto total autorizado asciende a 2 mil 179 millones de pesos. También se precisa que, hasta las 8:00h del mismo día, se habían presentado 2 millones 628 mil 571 declaraciones de personas físicas.

Las omisiones en la presentación de declaraciones anuales acarrean una multa de hasta 41 mil 590 pesos por cada declaración pendiente. Esta penalización es acumulativa, es decir, cada declaración omitida implica una sanción independiente, lo cual puede significar cargos múltiples para personas con varios adeudos y acumular una deuda fiscal considerable.

El SAT La institución agregó que la sanción no se limita sólo a la multa: también pueden sumarse recargos, intereses y hasta restricciones administrativas. La institución permite, sin embargo, a quienes buscan regularizarse antes de ser notificados formalmente acceder a reducciones significativas en la multa, o incluso evitarla, siempre que la declaración se presente antes de cualquier requerimiento emitido por la autoridad.