México

INBAL celebrará el Día Internacional del Jazz con un maratón de conciertos: lugar, fecha, hora y actividades

La jornada ofrecerá cuatro conciertos e incluirá el estreno de una obra de improvisación de danza y música, con el ensamble de músicos Los Ruvel y Costero

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La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) alistan una jornada especial para conmemorar el Día Internacional del Jazz, con un maratón de conciertos y actividades interdisciplinarias que combinarán música y danza en la Ciudad de México.

El evento se realizará el jueves 30 de abril, de 17:00 a 21:00 horas, con entrada libre, en el Jardín Escénico y el Centro Cultural del Bosque, espacios ubicados a un costado del Auditorio Nacional.

Una fiesta de sonidos

La celebración incluirá cuatro conciertos y una sesión de improvisación en distintos recintos del complejo cultural, organizados por la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), la Coordinación Nacional de Danza y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del INBAL.

Programa por horarios

  • 17:00 a 17:45 horas | Pabellón EscénicoPresentación de ensambles de la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música del INBAL, dirigidos por Ingrid Beaujean y Eduardo Piastro.
  • 18:00 horas | Laboratorio EscénicoConcierto de big band bajo la dirección de Alejandro Campos.
  • 19:00 horas | Teatro de la Danza “Guillermina Bravo”II Sesión de Improvisación de Jazz y Danza, con la participación de la compañía ASYC, dirigida por Alicia Sánchez, junto a Fer Ruvel, Lari Ruiz Velasco y Luis Miguel Costero.
  • 20:00 horas | Pabellón EscénicoPresentación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), con Héctor Infanzón como solista invitado, bajo la dirección de Roberto Beltrán.
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Sinergia entre jazz, danza y arte

La jornada arrancará con agrupaciones de la Escuela Superior de Música del INBAL, institución que celebra 90 años de formación artística en México, destacando la vigencia del jazz como género en constante evolución.

Uno de los momentos más esperados será la improvisación interdisciplinaria, donde músicos y bailarines crearán una obra en tiempo real, reforzando el carácter experimental del jazz.

El cierre estará a cargo de la OCBA, con un programa que incluye obras como la Suite de Jazz No. 1 de Dmitri Shostakovich, el estreno de Con cierta candela de Héctor Infanzón, y la Suite para cuerdas de Leoš Janáček.

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Ubicación y cómo llegar

  • Sedes: Jardín Escénico y Centro Cultural del Bosque
  • Dirección: Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, detrás del Auditorio Nacional
  • Estacionamiento disponible
  • Transporte público: Metrobús, estación Auditorio
  • La estación del Metro Auditorio permanece cerrada por remodelación

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Jazz?

El Día Internacional del Jazz fue proclamado en 2011 por la UNESCO, con el objetivo de reconocer el impacto de este género musical en la promoción del diálogo intercultural, la diversidad y la libertad de expresión.

Para celebrar esta fecha, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de eventos fortalecen el acceso a la cultura como un derecho, al promover espacios de encuentro comunitario y la formación de nuevas generaciones de artistas.

Con esta iniciativa, el INBAL reafirma su compromiso con la difusión del jazz en México, acercando propuestas musicales innovadoras a todo el público, de manera gratuita.

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