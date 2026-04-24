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Declaración Anual 2026: paso a paso para obtener el saldo a favor

Al presentar la declaración, los contribuyentes pueden recuperar montos pagados de más por ISR, IVA o IEPS

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SAT Declaración Anual 2026 deducibles saldo a favor
El saldo a favor se genera cuando, al calcular los impuestos anuales, el contribuyente ha pagado más de lo que debía según la ley. (VisualesIA/Infobae México)

En la Declaración Anual 2026, los contribuyentes pueden solicitar la devolución del saldo a favor ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este trámite permite recuperar las cantidades pagadas en exceso por conceptos como Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros gravámenes federales.

El saldo a favor se genera cuando, al calcular los impuestos anuales, el contribuyente ha pagado más de lo que debía según la ley.

El SAT señala que esto suele ocurrir por pagos provisionales superiores al impuesto anual causado, aplicación de deducciones personales o retenciones mayores a las correspondientes. Tanto personas físicas como morales pueden solicitar la devolución de forma gratuita.

Plazos y condiciones para solicitar la devolución

Para el caso de IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas, la devolución se puede pedir de manera trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. (Crédito: SAT)
Para el caso de IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas, la devolución se puede pedir de manera trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. (Crédito: SAT)

La devolución puede solicitarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se determinó el saldo a favor, se haya realizado el pago indebido o se cumpla el supuesto correspondiente.

Para el caso de IEPS, crédito diésel o biodiésel y sus mezclas, la devolución se puede pedir de manera trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

En el IVA en periodo preoperativo, la solicitud se realiza en el mes siguiente a los gastos o inversiones efectuados.

Pasos para solicitar la devolución del saldo a favor

Para hacer el trámite ante el SAT, se deben seguir estos pasos:

1. Prepara la documentación:

  • Digitaliza todos los documentos requeridos en formato .zip.
  • Cada archivo debe pesar menos de 4 MB.

2. Reúne los requisitos:

  • Contraseña o e.firma vigente.
  • Estado de cuenta bancario expedido por la institución financiera, con máximo dos meses de antigüedad, incluyendo tu RFC y la CLABE activa.
  • Identificación oficial vigente.
  • Anexos y documentación específica según el tipo de impuesto o sector, de acuerdo con las fichas de trámite oficiales.

3. Genera el archivo electrónico:

  • Usa el programa electrónico F3241 disponible en el portal del SAT.
  • Llena los anexos correspondientes al impuesto de tu solicitud, si eres parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos o dictaminas tus estados financieros.

4. Presenta tu solicitud:

  • En línea, cargando el archivo .zip y documentación en el portal del SAT.
  • Presencialmente, agenda cita y acude a la oficina del SAT con tu documentación.

5. Entrega y seguimiento:

  • Entrega la documentación a la autoridad fiscal.
  • Recibe y conserva la forma oficial sellada como acuse de recibo.

Modalidades especiales de devolución

La devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal mexicana y debe solicitarse cumpliendo los requisitos establecidos Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal mexicana y debe solicitarse cumpliendo los requisitos establecidos Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Existen esquemas diferenciados según el tipo de contribuyente y el saldo a favor:

  • Devolución de IVA sector agropecuario.
  • Proyectos de inversión en activo fijo.
  • Productos destinados a la alimentación.
  • Medicinas de patente.
  • IVA en periodo preoperativo.
  • IEPS crédito diésel o biodiésel y sus mezclas (empresas).
  • Pagos indebidos de ISR o IVA en plataformas tecnológicas (personas).
  • Reintegro de IVA a turistas extranjeros.

Cada modalidad tiene reglas y fichas de trámite específicas que se deben consultar según el caso.

¿Qué es el saldo a favor? (fuente oficial)

Según el SAT, el saldo a favor es el monto que el contribuyente puede recuperar cuando sus pagos, retenciones o acreditamientos superan el impuesto real a cargo. La devolución es un derecho previsto en la legislación fiscal mexicana y debe solicitarse cumpliendo los requisitos establecidos (SAT, “Devoluciones y compensaciones”).

Cada normativa define los supuestos y requisitos para proceder conforme a derecho. (Infobae México)
Cada normativa define los supuestos y requisitos para proceder conforme a derecho. (Infobae México)

El procedimiento se fundamenta en el Código Fiscal de la Federación (artículos 17-D, 22, 22-D, 37, 134, fracción I), la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 97 y 113-E), la Ley del IVA (artículo 5, fracción VI y 6), así como en la Ley de Ingresos de la Federación vigente y la Resolución Miscelánea Fiscal. Cada normativa define los supuestos y requisitos para proceder conforme a derecho.

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