México

El costo oculto de olvidar la declaración ante el SAT: multas de hasta 41 mil pesos y restricciones digitales

No cumplir con la declaración anual de impuestos puede acarrear restricciones fiscales, recargos y la cancelación del certificado digital, complicando la operación y el crédito de quienes dejan pasar la fecha límite

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone una sanción por cada declaración pendiente.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone una sanción por cada declaración pendiente.

Omitir la presentación de la declaración anual de impuestos ante el SAT expone a miles de contribuyentes mexicanos a sanciones económicas que pueden complicar su situación financiera, con sanciones que alcanzan hasta $41,590 por cada omisión, además de recargos y restricciones administrativas que afectan su actividad económica.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone una sanción por cada declaración pendiente, por lo que diez omisiones pueden derivar en diez multas acumuladas. Las sumas pueden aumentar si existen agravantes como atrasos prolongados o incumplimientos reincidentes.

Si el contribuyente se regulariza por cuenta propia antes de recibir un requerimiento formal del SAT, la multa puede reducirse o no aplicarse. Si se presenta la declaración unos días después del plazo sin haber recibido un requerimiento, podría no aplicarse la sanción de inmediato.

Para quienes corrigen su situación tras recibir un requerimiento pero antes de la resolución formal, existen reducciones de entre 20% y 60% en el monto de las multas. Además, organismos como Prodecon pueden brindar asesoría para buscar reducciones adicionales mediante recursos de revocación o acuerdos conclusivos.

Recargos, restricciones fiscales y cancelación del certificado digital

El SAT puede restringir o cancelar temporalmente el certificado de sello digital, herramienta esencial para emitir facturas electrónicas. Si transcurre un mes desde el vencimiento de la obligación sin que se cumpla con la declaración, este certificado puede ser restringido y dificultar la operación habitual del contribuyente.

Si no se responde a tiempo a la autoridad fiscal, la cancelación se vuelve definitiva, obligando a solicitar un nuevo certificado y generando interrupciones en el flujo de ingresos.

La restricciones pueden representar pérdidas económicas considerables, tanto por la imposibilidad de facturar como por el riesgo de figurar entre los contribuyentes incumplidos.

Dicho número es una obligación de los contribuyentes
El plazo de prescripción general para deudas fiscales es de cinco años, y de hasta diez en casos de defraudación fiscal. Crédito: Cuartoscuro

Plazos y efectos a largo plazo en la situación fiscal

Las multas, recargos y actualizaciones pueden perseguir al contribuyente durante años. El plazo de prescripción general para deudas fiscales es de cinco años, y de hasta diez en casos de defraudación fiscal.

Se puede limitar el acceso a:

  • financiamientos
  • contratos
  • beneficios fiscales por tiempo indefinido

Aumular varias omisiones eleva el riesgo crediticio y administrativo, ya que cada declaración pendiente representa una nueva multa y agrava la situación.

Dejar pasar el tiempo sin regularizar la situación ante la autoridad tributaria provoca que la deuda crezca, ya que recargos y multas se suman mes tras mes, aumentando el costo total para el contribuyente.

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