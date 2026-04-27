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Julio César Chávez revela el siguiente paso de su hijo “El Junior” en el boxeo

Desde la perspectiva del “gran campeón mexicano”, consideró que Julio César Chávez Jr. tiene posibilidades de alargar su trayectoria

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Julio César Chávez reaccionó a la pelea de su hijo Chávez Jr. y lo que viene para él (IG/ @jcchavezjr)
Julio César Chávez reaccionó a la pelea de su hijo Chávez Jr. y lo que viene para él (IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez habló abiertamente sobre el futuro de su hijo, Julio César Chávez Jr., en el cuadrilátero tras el reciente triunfo de Julito en Reynosa. La leyenda del boxeo mexicano compartió su visión después del regreso de Chávez Jr., quien sumó una victoria por nocaut técnico en Tamaulipas.

Julio César Chávez consideró que el porvenir de su hijo en el boxeo depende estrictamente de cómo se desempeñe de ahora en adelante. Para el excampeón mundial, si el Junior mantiene disciplina, ritmo y confianza arriba del ring, podría continuar buscando retos importantes; sin embargo, si las condiciones no son las adecuadas, la puerta al retiro sigue abierta.

El regreso de Julio César Chávez Jr. al ring generó expectativa tanto entre los fanáticos como dentro de su propio entorno familiar. Después de varios meses sin pelear, el Junior reapareció en el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, donde superó a Jhon Caicedo y alcanzó su victoria número 56 por la vía del nocaut técnico, la segunda consecutiva tras su última derrota ante Jake Paul.

El futuro de Julio César Chávez Jr. según su padre

ARCHIVO - Julio César Chávez Jr. llega para su combate de boxeo contra Jake Paul, en Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo )e)
El futuro de Julio César Chávez Jr. según su padre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

En relación con los planes para el Junior, Chávez expuso cuáles serían los pasos a seguir en la carrera de su hijo tras el regreso victorioso. “La cosa es pelearlo en tres meses otra vez y luego cerrar el año a lo mejor con una pelea de campeonato del mundo”, anticipó.

Con esa perspectiva, el calendario inmediato contempla una nueva presentación en tres meses y la posibilidad de buscar un título si las condiciones lo permiten. El enfoque está en el rendimiento y la capacidad de mantenerse competitivo.

Así, el futuro sigue abierto y dependerá de que Chávez Jr. muestre constancia, ritmo, disciplina y confianza, sin que exista una obligación de permanecer activo, sino más bien una exigencia basada en resultados y en preservar el mejor nivel físico y mental posible.

Así reaccionó Julio César Chávez a la última pelea de su hijo el Junior donde noqueó a Caicedo

La presencia de Julio César Chávez resultó determinante para el ánimo de la jornada. Al término del combate, expresó: “A mí me gustó la pelea del Junior”. Mostró su satisfacción al notar avances en el desempeño de su hijo, resaltando aspectos como confianza y ritmo en el ring.

Así reaccionó Julio César Chávez a la última pelea de su hijo el Junior donde noqueó a Caicedo (La Saga/Captura de pantalla)
Así reaccionó Julio César Chávez a la última pelea de su hijo el Junior donde noqueó a Caicedo (La Saga/Captura de pantalla)

“La experiencia ya la tiene, pero ahora va agarrando mucha más confianza, va agarrando más ritmo de pelea”, señaló quien fuera campeón y hoy comentarista. El César del Boxeo valoró la condición física de su hijo y el progreso mostrado frente a peleas anteriores.

El triunfo representó algo más que una victoria: para la familia y los seguidores del boxeo mexicano, la actuación de Chávez Jr. volvió a poner sobre la mesa el debate sobre su permanencia en la élite, mientras su padre recalca que la exigencia será constante durante el año.

Durante la pelea ante Jhon Caicedo, Chávez Jr. mostró iniciativa y agresividad, destacando en el segundo asalto por sus combinaciones al cuerpo y la cabeza. El tercer round fue decisivo, pues un izquierdazo envió al colombiano a la lona y no pudo levantarse tras la cuenta de protección. Así, sumó su primera derrota profesional, quedando con marca de seis triunfos y una derrota.

Para Julio César Chávez Jr. la serie de victorias recientes es positiva, pero su padre insiste en que el proceso de consolidación amerita triunfos convincentes si aspira a disputar un campeonato antes de que finalice el año.

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