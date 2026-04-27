Kevin Woo cantó Soda Pop y Your Idol en el último día de la CCXP 2026

El cantante firmó algunos autógrafos (CCXP 2026)

Kevin Woo es la voz de Mistery e intérprete de varios temas en Las Guerreras K-pop, película que causó un gran revuelo en 2025 e incluso ganó el Oscar a Mejor Animación.

En la CCXP 2025, Kevin Woo enloqueció a sus fans cuando cantó Soda Pop —la canción más reconocida o pegadiza de los Saja Boys— y Your Idol, tema principal de su grupo.

Entre el público había niñas y niños caracterizados como los Saja, también hubo personas con cosplay y quienes llevaron su lightstick de dicho grupo antagonista en la película.

Tal como si fuera un concierto, los admiradores de los Saja estuvieron cantando y agitando sus lightsticks, incluso había asistentes que elaboraron su luz hecha por ellos mismos.

El público coreó la canción con la que los Saja Boys casi vencen a las Huntrix (Mariana L. Martínez)

Cuando le preguntaron sobre qué es eso que esconde Mistery, Kevin Woo dijo que era un gran cuestionamiento, describió al idol de ficción como un joven misterioso e introvertido que podría estar pasando por una etapa de recordar su pasado.

¿Habrá secuela de Las Guerreras K-pop?

El ex integrante de U-KISS reconoció que ha crecido mucho en la última década como artista y que si bien sabe sobre los rumores de una segunda parte de la historia de Rumi y los Saja Boys, realmente no hay nada confirmado.

“Pero sin duda me gustaría participar y estar de vuelta, aunque nosotros no sabemos nada”, dijo en el panel Omelette de la CCXP México.

Actualemente el cantante está trabajando en nueva música y no descarta una reunión con su grupo U-KISS, incluso prometió visitar México si es que hay algún comeback.

A su salida, se reunió con varios fans para tomarse selfes y firmar algunos autógrafos. Su charla fue muy cálida y cercana, incluso se dijo sorprendido de que las canciones hubieran tenido tal impacto.

Quién es Kevin Woo

Kevin Woo (nombre coreano: Woo Sung-hyun) es un cantautor y presentador de televisión coreano-estadounidense, nacido el 25 de noviembre de 1991 en Danville, California.

A los 15 años fue descubierto por la agencia surcoreana XING Entertainment y se mudó a Corea del Sur para entrenarse. Debutó en 2006 con el grupo XING y en 2008 se integró al popular boy band U-KISS, con quien estuvo hasta 2017.

Tras su salida, desarrolló una carrera solista en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, con sencillos como Ride Along (2018). También pisó Broadway en 2022 con el musical KPOP.

Su mayor éxito reciente llega con KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix ganadora del Óscar en 2025, donde presta su voz cantada al personaje Mystery Saja como parte del grupo ficticio Saja Boys. Los temas Soda Pop y Your Idol superaron los 700 millones de streams combinados, y ambos alcanzaron certificaciones Platino en varios países.