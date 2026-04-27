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El café brinda antioxidantes pero mezclarlo con canela mejora el metabolismo y aumenta la protección cardiovascular

Un sencillo truco saboriza tu bebida favorita y suma beneficios saludables como mejorar la digestión y ayudar a controlar el apetito

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una forma práctica de mejorar la rutina matutina mientras aprovechas compuestos naturales con efectos antioxidantes y reguladores de la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar canela al café es una costumbre que suma sabor y beneficios a una de las bebidas más populares.

Más allá del toque aromático y dulce que aporta, la canela contiene compuestos que pueden favorecer la salud, desde mejorar la digestión hasta ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre.

Incorporar esta especia a la taza diaria es una forma sencilla de enriquecer la rutina y aprovechar sus propiedades, tal como te contamos a continuación.

Primer plano de una mano sosteniendo una cuchara con canela en polvo sobre una taza de café humeante con espuma.
Agregar canela al café enriquece el sabor con un toque dulce y aromático, ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de agregar canela al café

Como mencionamos antes, agregar canela al café aporta varios beneficios tanto en sabor como en salud.

De acuerdo con información de Medical News Today, entre dichos beneficios destacan los siguientes:

  • Mejora el sabor y aroma. La canela añade un toque dulce y especiado al café, permitiendo reducir el uso de azúcar o endulzantes artificiales.
  • Propiedades antioxidantes. La canela contiene compuestos que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.
  • Efecto antiinflamatorio. Puede contribuir a disminuir la inflamación en el organismo gracias a sus componentes activos.
  • Regulación de la glucosa. Diversos estudios sugieren que la canela ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que puede ser útil para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2.
  • Estimula la digestión. La canela favorece el proceso digestivo y puede ayudar a reducir molestias como la hinchazón.
  • Apoya la salud cardiovascular. Se asocia con la reducción de colesterol LDL y triglicéridos, lo que beneficia al corazón.
  • Aporta sensación de saciedad. Al combinarse con el café, puede ayudar a controlar el apetito entre comidas.
Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
Consumir café con canela apoya la salud cardiovascular al contribuir a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar canela al café para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios de la canela en el café, puedes incorporarla de varias formas sencillas:

  • Añadir canela en polvo. Agrega media cucharadita de canela en polvo directamente a la taza de café ya preparado y mezcla bien. También puedes espolvorearla sobre la bebida antes de tomarla.
  • Infusionar con raja de canela. Coloca una raja de canela en el agua o leche antes de hervir y prepara el café como de costumbre. Esto aporta un sabor más suave y natural.
  • Agregar al café molido. Mezcla un poco de canela en polvo con el café molido antes de preparar la bebida en la cafetera o prensa francesa. Así, la infusión extrae mejor los compuestos de la especia.
  • Evita endulzar en exceso. La canela aporta dulzor natural, por lo que puedes reducir el uso de azúcar o edulcorantes.

La cantidad recomendada es de una pizca hasta media cucharadita por taza. Usar canela de buena calidad es clave para obtener sus beneficios y evitar residuos en la bebida.

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