México

El cine documental de Gianfranco Rosi tendrá una retrospectiva en la Cineteca Nacional: todos los detalles de la muestra

Además de la proyección de múltiples trabajos del documentalista italiano, también tuvo lugar una masterclass dirigida a estudiantes

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La Secretaría de Cultura, a través de la Cineteca Nacional, inauguró un ciclo dedicado al reconocido cineasta italiano Gianfranco Rosi, figura central del cine documental contemporáneo.

La muestra, organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y los estudios Cinecittà, busca acercar al público mexicano a una obra que redefine los límites entre el documental y el relato cinematográfico.

Una retrospectiva que impulsa el diálogo cultural

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el acceso al cine de autor, fomentan el diálogo cultural y contribuyen a la formación de nuevas audiencias. Subrayó que abrir espacios a grandes voces del cine contemporáneo es fundamental para garantizar el derecho a mirar, reflexionar y conocer otras formas de narrar la vida.

Las retrospectivas cinematográficas permiten analizar el lenguaje audiovisual y conocer a fondo la obra de cineastas como Rosi, cuya propuesta se caracteriza por la inmersión prolongada, la ausencia de narración explicativa y una construcción basada en la observación del tiempo y la realidad.

Inauguración con el cineasta y la comunidad cinéfila

El ciclo fue inaugurado el 23 de abril de 2026 con la participación de la directora general de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen; el director del Instituto Italiano de Cultura, Gianni Vinciguerra; y el propio Rosi.

Durante el evento se proyectó la película “Pompei sotto le nuvole / Pompeya bajo las nubes”, la más reciente obra del director. Stavenhagen resaltó la importancia de mantener colaboraciones internacionales que permitan difundir el cine italiano y sus autores, mientras que Vinciguerra celebró la oportunidad de acercar al público mexicano a un cine exigente y reflexivo.

La mirada de Gianfranco Rosi

En su intervención, Rosi agradeció la realización del ciclo y reflexionó sobre la importancia de las salas de cine como espacios fundamentales para la experiencia cinematográfica. Señaló que sus películas buscan acompañar la realidad, más que explicarla, invitando al espectador a observar, escuchar y habitar las historias.

El cineasta también destacó la evolución de su trayectoria, recordando sus primeras retrospectivas y la relevancia de presentar su obra en espacios emblemáticos como la Cineteca Nacional.

Películas que conforman la retrospectiva

El ciclo incluye una selección representativa de su filmografía, entre ellas:

  • Boatman (Italia, 1993), su primer largometraje
  • Bajo el nivel del mar / Below Sea Level (2008), premiada en el Festival de Venecia
  • El Sicario, Room 164 (2010)
  • Sacro GRA (2013), una de sus obras más reconocidas

Estas películas permiten recorrer la evolución creativa del director, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes, consolidando su lugar en el cine internacional.

Fechas, sede y actividades especiales

La retrospectiva estará disponible hasta el 3 de mayo de 2026 en la sala 10 de la Cineteca Nacional, ubicada en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la institución.

Como parte de las actividades, el 25 de abril Rosi impartió una Masterclass dirigida a estudiantes de cine, promoviendo el intercambio directo con nuevas generaciones de realizadores.

Con este ciclo, la Cineteca Nacional reafirma su papel como espacio clave para la difusión del cine documental, ofreciendo al público una oportunidad única para explorar la obra de uno de los cineastas más influyentes de la actualidad.

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