Eddy Reynoso descarta un posible combate entre Canelo Álvarez y David Benavidez: “Esa pelea está muerta”

El entrenador de Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, descartó una posible pelea entre su pupilo y David Benavidez. (REUTERS/Kristian Carreon)

El entrenador de Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, descartó una posible pelea entre su pupilo y David Benavidez.

Durante varios años, el enfrentamiento entre el tapatío y el Bandera Roja ha figurado entre los más esperados por la afición. No obstante, diversas circunstancias han hecho que cada uno de estos pugilistas haya seguido su propio camino.

Eddy Reynoso descarta pelea entre Canelo y Benavidez

En este contexto, Eddy Reynoso, cerró la puerta a una posible pelea contra David Benavidez. En entrevista con The Ring, el entrenador aseguró que el combate estuvo cerca de concretarse en el peso supermediano, pero al no llegar a un acuerdo en ese momento, la oportunidad se perdió. Además, sostuvo que ya no existe interés ni condiciones para retomar las negociaciones.

El líder del Canelo Team también destacó que Benavidez ahora compite en peso crucero, lo que hace inviable un enfrentamiento contra su pupilo en las 168 libras. El entrenador consideró que hay más posibilidades de que el Monstruo Mexicano pelee contra Oleksandr Usyk, actual campeón de la división de los super pesados, que de enfrentar a Álvarez.

“Esa pelea contra Benavidez está muerta”, sentenció Reynoso en entrevista con The Ring. “Hubo un momento en que esa pelea pudo haberse hecho en las 168, y no ocurrió, así que está muerta. Benavidez ahora pelea en el peso crucero. Hay más posibilidades de que Benavidez pelee contra Oleksandr Usyk que de que pelee contra Canelo”.

El Bandera Roja anhela darle una lección al Canelo por ignorarlo al batallar contra él en el ring. (Captura de pantalla)

Canelo vs Benavidez: una pelea que nunca ocurrirá

El futuro indica que pondrá a Canelo y a Benavidez en caminos separados. Ambos pugilistas se encuentran en divisiones diferentes con metas completamente opuestas. Mientras Álvarez ya consolidó una carrera llena de éxitos y el peleador con raíces estadounidenses comienza a construir su propio legado.

El Bandera Roja subirá a peso crucero para enfrentar al Zurdo Ramírez el próximo 2 de mayo en la T-Mobile Arena por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Por su parte, tras haber perdido el campeonato indiscutido de los supermedianos el año pasado ante Terence Crawford, Saúl Álvarez volverá a pelear por un título mundial el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Aunque aún se desconoce el rival del mexicano, todo parece indicar que se medirá ante Christian Mbilli por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

En resumen, la esperada pelea entre Canelo Álvarez y David Benavidez no se realizará. Las razones principales son el cambio de categoría de Benavidez al peso crucero y la falta de un acuerdo cuando existió la oportunidad en supermediano. Actualmente, ambos deportistas han tomado caminos que los alejan de una posible confrontación directa y centran sus objetivos en distintos rivales y divisiones.