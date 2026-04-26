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Supernova Génesis 2026: Ari Geli se BAJA de ÚLTIMO MOMENTO y confirman rival sorpresa para Milica

Las autoridades del evento indicaron que la nueva rival será anunciada durante la función

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Milica tendrá una rival sorpresa tras la baja de Ari Geli (X@supernovaboxing)
Milica tendrá una rival sorpresa tras la baja de Ari Geli (X@supernovaboxing)

La organización del Supernova Génesis 2026 anunció una modificación de último momento en la cartelera, a solo unas horas del inicio de los combates. El cambio afecta directamente al enfrentamiento que tenía previsto a Ari Geli contra Milica, un duelo que figuraba entre los más esperados de la jornada.

La causa de la sustitución fue la condición médica de Ari Geli, quien experimentó complicaciones de salud durante la noche anterior. Según el comunicado oficial, las autoridades señalaron:

“Informamos que, debido a complicaciones de salud, Ari Geli no podrá participar en su combate programado para hoy en Supernova: Génesis. Desde anoche presentó complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones optimas. Por su parte, Milica si peleará esta tarde, y su rival será anunciada durante el evento”, se lee en parte del comunicado.

Para quienes siguen el evento, la pregunta inmediata es: ¿qué ocurrirá con el duelo pactado? Las autoridades han confirmado queMilica sí subirá al ring esta tarde, aunquela identidad de su nueva adversaria será dada a conocer durante el desarrollo del evento

A través de un comunicado, las autoridades del evento confirmaron que Ari Geli no se subirá al ring para pelear contra Milica (Instagram | Supernova )
A través de un comunicado, las autoridades del evento confirmaron que Ari Geli no se subirá al ring para pelear contra Milica (Instagram | Supernova )

Cartelera completa del Supernova Génesis 2026

Luego de varios cambios previo al evento, la cartelera completa del Supernova Génesis quedó definida: Alana Flores (México) enfrentará a Flor Vigna (Argentina), Mario Bautista se medirá con Aaron Mercury, Karely Ruiz luchará contra Kim Shantal), Víctor Ordoñez “Lonche” combatirá frente a Guillermo Peña “Willito”, y Abraham “ElAbrahaham” Flores peleará con Nando.

Cartelera confirmada

  1. Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)
  2. Mario Bautista vs. Aaron Mercury
  3. Karely Ruiz vs. Kim Shantal
  4. Milica vs. (POR DEFINIR)
  5. Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”
  6. Abraham “El Abrahaham” Flores vs. Nando

¿Cómo ver la transmisión de la peleas?

Entre las 16:00 y las 19:00 horas (tiempo del centro de México), los canales oficiales del Supernova Génesis ,YouTube, Twitch, Facebook y TikTok, ofrecerán de manera gratuita los enfrentamientos como Milica ante Ari Geli o Abraham “El Abrahaham” Flores contra Nando.

Después, desde las 19:00 horas, la transmisión continuará únicamente en Netflix, donde se podrán ver las peleas principales: Alana Flores frente a Flor Vigna, Karely Ruiz contra Kim Shantal, Mario Bautista ante Aaron Mercury y Víctor Ordoñez “Lonche” frente a Guillermo Peña “Willito”.

Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)
Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)

Detalles del evento

El evento reunirá a figuras reconocidas de la música y el entretenimiento en la Arena Ciudad de México, generando expectativa por la diversidad de sus invitados especiales. Entre los nombres confirmados destacan exponentes del regional mexicano y del género urbano, así como creadores de contenido digital con gran alcance.

Carín León y Ozuna serán los principales responsables del segmento musical, fusionando estilos para captar públicos de diferentes géneros. Junto a ellos, los asistentes podrán ver en escena a Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho, quienes aportarán el toque regional y corridos tumbados a la programación.

El Supernova Génesis también contará con la presencia de Alexis Omman, sumándose como uno de los invitados especiales. Además, la conducción estará a cargo de Berth O! y Juan Guarnizo, mientras que La Cotorrisa, conformada por Ricardo Pérez y Slobotzky, participará en los comentarios y análisis durante la transmisión.

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