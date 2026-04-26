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Sedes mexicanas del Mundial 2026 vencen a Nueva York, Los Ángeles y Boston en calidad-precio

Un estudio posiciona a Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey entre las mejores sedes

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(Infobae-Itallana)
(Infobae-Itallana)

Cuando se habla del Mundial 2026, la conversación suele girar en torno a Estados Unidos como sede principal. Sin embargo, un estudio reciente coloca a las tres ciudades mexicanas por encima de destinos como Nueva York, Los Ángeles y Boston en una comparativa global de las mejores ciudades anfitrionas para visitar durante el torneo.

El análisis fue elaborado por Live Football Tickets, plataforma de venta de boletos para eventos de futbol, que evaluó las 15 sedes del Mundial con base en criterios como costo de vida, precio de hoteles, atracciones turísticas, clima y seguridad. Dado el origen comercial del estudio, los datos deben leerse como un indicador orientativo, no como una medición oficial.

Guadalajara, la mejor sede del Mundial según el ranking

Con una calificación de 8.19 sobre 10, Guadalajara encabeza la lista general, por encima de todas las ciudades estadounidenses y canadienses participantes.

De acuerdo con el estudio, la capital jalisciense registra el costo de vida mensual más bajo de las 15 sedes analizadas, con un promedio de 489 libras esterlinas al mes, y el segundo precio de hotel más accesible, con 124 libras por noche. A eso se suma un clima favorable durante el torneo, con temperatura promedio de 20°C y lluvia moderada.

En contraste, ciudades como Nueva York (7.15) y Los Ángeles (7.40) quedaron varios escalones abajo, con costos de vida que casi triplican los de Guadalajara.

Un estudio internacional situó a la capital de Jalisco por encima de otras ciudades anfitrionas, gracias a su bajo costo de vida, precios accesibles de hospedaje y condiciones favorables durante el evento fútbolistico. REUTERS/Eloísa Sánchez
Un estudio internacional situó a la capital de Jalisco por encima de otras ciudades anfitrionas, gracias a su bajo costo de vida, precios accesibles de hospedaje y condiciones favorables durante el evento fútbolistico. REUTERS/Eloísa Sánchez

Ciudad de México, tercera: cultura y precio como argumento

Ciudad de México obtiene el tercer lugar con 8.04 puntos, posicionándose como una de las sedes con mayor oferta cultural del torneo. Según el estudio, la capital cuenta con 190 museos, la segunda cifra más alta entre todas las ciudades anfitrionas, solo por debajo de Nueva York.

Con un costo de vida promedio de 564 libras mensuales —apenas 15% más que Guadalajara— y temperaturas de 24°C durante el torneo, Ciudad de México combina accesibilidad económica con una oferta gastronómica, artística e histórica que pocas sedes del Mundial pueden igualar.

Monterrey, la más barata para hospedarse

Aunque Monterrey se ubica en el noveno lugar general con 7.07 puntos, el estudio la destaca como la ciudad con el hotel más barato de todas las sedes: 111 libras por noche en promedio. Además, registra solo tres días de lluvia esperados durante el torneo, el número más bajo de las 15 ciudades analizadas.

Para los aficionados que busquen una base económica desde donde moverse, Monterrey aparece como la opción más accesible del campeonato.

El informe consideró a la capital de Nuevo León como la opción más favorable en costos de hoteles y con uno de los climas más secos durante el campeonato, favoreciendo la visita de aficionados al fútbol. REUTERS/Daniel Becerril
El informe consideró a la capital de Nuevo León como la opción más favorable en costos de hoteles y con uno de los climas más secos durante el campeonato, favoreciendo la visita de aficionados al fútbol. REUTERS/Daniel Becerril

El contexto: cinco millones de visitantes esperados

Las autoridades turísticas mexicanas proyectan la llegada de más de cinco millones de visitantes y un incremento del 50% en el gasto durante el período del torneo. México recibirá 13 partidos distribuidos entre Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, en lo que será la tercera ocasión que el país alberga una Copa del Mundo.

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