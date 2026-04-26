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Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Cuando restaban 28 kilómetros para la conclusión del trayecto, el pedalista nacional incrementó la velocidad para dar alcance al líder de la prueba

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Edgar Cadena, el ciclista mexicano, celebra su victoria en la tercera etapa de la Vuelta de Salamanca, asegurando su segundo título consecutivo
Cuando restaban 28 kilómetros para la conclusión del trayecto, el pedalista nacional incrementó la velocidad para dar alcance al líder de la prueba. (@edgar_chuky)

El ciclista mexicano Edgar Cadena, representante del equipo Storck MRW Bau, se alzó con la victoria en la ruta correspondiente a la 68ª edición de la Vuelta a Asturias. Tras protagonizar una audaz fuga en solitario, el deportista logró cruzar la meta situada en Vegadeo con una ventaja de 26 segundos sobre el grupo perseguidor.

Con este contundente ataque, el pedalista nacional se adjudicó el primer puesto de la jornada en suelo español. Su sólida actuación le permitió mantenerse al frente del pelotón durante los kilómetros finales, consolidando así un triunfo destacado en esta prestigiosa competición ibérica.

Quintana mantiene el liderato en Asturias

Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias y desde entonces no soltó el primer lugar de la clasificación general - crédito Movistar Team/ Sprint Cycling/ X
(Movistar Team/ Sprint Cycling/ X)

Tras la brillante llegada del mexicano Cadena, el grueso del pelotón cruzó la meta liderado por el colombiano Nairo Quintana, quien logró defender con éxito su posición de líder en la clasificación general. El experimentado ciclista cerró la jornada con una renta de 30 segundos respecto a su perseguidor más cercano, el español Adriá Pericas del equipo UAE Emirates, afianzando su posición como el corredor a batir en la presente edición de la ronda asturiana.

La etapa, que contó con un recorrido total de 157 kilómetros desde la salida en Figueras, presentó un desafío técnico considerable por el trazado de la ruta.

Los deportistas debieron enfrentar el exigente Alto de la Bobia, un puerto de primera categoría cuya cima alcanza los 1,067 metros sobre el nivel del mar; esta ascensión destacó por una prolongada escalada de 29 kilómetros con una pendiente constante del 3% que puso a prueba la resistencia de los competidores.

El cierre del bloque montañoso estuvo marcado por el Alto de Ouroso, una dificultad de segunda categoría que añadió tensión al tramo decisivo de la carrera.

Con una extensión de 10 kilómetros y un gradiente medio del 4%, este sector final terminó de fragmentar las fuerzas de los ciclistas antes de emprender el descenso definitivo hacia la línea de llegada en Vegadeo, donde se terminaron de definir las diferencias finales de la jornada.

Desarrollo de la carrera

El mexicano Edgar Cadena gana la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022
Edgar Cadena la vuelta a Asturias

La competencia inició con un pelotón unido que se mantuvo compacto durante los primeros 10 kilómetros. Superado este tramo, surgieron los primeros intentos de ruptura por parte de corredores como Urko Berrade (Kern Pharma) y Aimar Toledo (Selección Española Sub-23), aunque la estructura principal del grupo neutralizó sus ataques con rapidez, evitando cualquier fragmentación temprana.

Al alcanzar el punto de los 20 kilómetros, se consolidó una fuga conformada por siete especialistas, entre ellos Nil Gimeno, Iúri Leitao, Carlos García Pierna y Nicolás Alustiza. Este bloque de vanguardia trabajó con sincronía para distanciarse del resto, logrando acumular una ventaja máxima de tres minutos sobre el grupo mayoritario al llegar al medio centenar de kilómetros recorridos.

Sin embargo, al restar 85 kilómetros para la conclusión, el Movistar Team asumió el mando operativo del pelotón. La escuadra telefónica impuso un ritmo de caza riguroso para salvaguardar el liderato de Nairo Quintana, reduciendo la brecha con los escapados a poco más de un minuto antes de que los ciclistas se adentraran en las ascensiones definitivas de la jornada.

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