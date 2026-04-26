Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

Un mariachi y personas rinden un alegre homenaje póstumo a un difunto con música y canto en un panteón mexicano, con ofrendas florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada familia tiene su propio proceso de duelo, algunos lidian con conflictos por la herencia, otros con trámites burocráticos, pero un grupo de personas en México decidió llevar música alegre al entierro, específicamente El Mono de Alambre con mariachi.

Muchas personas podrían considerar que el entierro o la visita al panteón deben ser solemnes, pero en esta ocasión, hasta el mariachi hizo partícipe a la difunta.

Entre comentarios, la usuaria tomó con humor la situación ya aseguraron que puede seguir honrando a alguien a quien le gustaba la fiesta en vida.

Qué es El Mono de Alambre

La canción es un clásico de fiestas mexicanas donde los asistentes deben usar su creatividad para mandar a “ching..ar a su madre” a amigos, familiares y en ocasiones, hasta al mismo mariachi o al organizador del evento.

Un grupo de mariachis interpretó música en un cementerio durante el entierro, incluso cantaron El Mono de alambre

Todo esto con el estribillo: “Buenas tardes todos, vengo caminando, que chin... su madre los que...”

Se trata de una tradición divertida que pone a prueba las habilidades de rima de las personas, todos los que participan son cómplices de una broma inofensiva que no debería desatar resentimientos.

Algunas de las versiones más populares son la de Mariano Barba (2007) y la de El Viejo Paulino y su Gente.

Qué significa llevar música alegre a un panteón

En la cultura mexicana, la relación con la muerte es única. Es común que durante los funerales se mezclen la solemnidad religiosa, la música y hasta la comedia, pues existe la creencia de que el olvido es la verdadera muerte.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por eso, las familias suelen acompañar el sepelio con las canciones favoritas del difunto, ya sean emotivas o alegres, y hasta organizar convivios donde se cuentan chistes, se come y se bebe.

Algunas familias incluso piden expresamente que se interpreten canciones cómicas o que inviten a reír, como una manera de recordar con cariño y alegría a quien se fue.

Elaboración del duelo: Este tipo de despedida facilita el proceso de duelo. Al romper con la solemnidad tradicional, permite que las personas expresen emociones diversas, no solo tristeza. Reír o cantar durante el funeral puede ser una forma sana de canalizar el dolor y recordar a la persona fallecida desde su lado más humano y alegre.

Homenaje a la autenticidad: Cumplir la última voluntad de la difunta, sobre todo si pidió alegría y música en su despedida, ayuda a la familia a sentir que honra su memoria y respeta su forma de ser. Esto puede aportar consuelo y disminuir la culpa o el remordimiento que a veces surgen tras la muerte de un ser querido.

Fortalecimiento de vínculos: Compartir momentos de risa y música en el funeral puede unir a la familia y a los amigos en torno a recuerdos positivos. Favorece la cohesión grupal y ayuda a enfrentar juntos la pérdida, haciendo que la despedida sea una experiencia colectiva y significativa.

Transformación del significado de la muerte: En la cultura mexicana, la muerte no siempre se vive como un final trágico, sino como una transición que puede celebrarse. Llevar música alegre al panteón refuerza esta visión y ayuda a resignificar la muerte como parte del ciclo de la vida, disminuyendo el miedo, la ansiedad o la sensación de vacío.

Validación emocional: Permitir la risa, el canto y la alegría en un funeral valida todas las emociones que surgen en la despedida. Esto ayuda a que las personas no se sientan culpables por “no estar tristes” y a vivir el duelo de forma más libre y personal.