México

Asesinan a balazos a vecino de Balbuena tras ataque armado en Navolato, Sinaloa

La víctima intentó defenderse al ser sorprendida por hombres armados frente a su vivienda, pero fue alcanzado por los disparos durante la persecución

Guardar
Ataque armado Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa
Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias en la escena. (Imagen ilustrativa | crédito: Facebook / Ayuntamiento de Navolato)

Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo tras un enfrentamiento con un grupo armado en la comunidad de Balbuena, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jesús Roberto, quien murió a unos metros de su domicilio luego de ser perseguido y alcanzado por disparos de armas largas.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas, cuando varios vehículos con hombres armados arribaron a una vivienda ubicada sobre la avenida principal de la comunidad, junto al campo de béisbol local.

De acuerdo con los primeros reportes, Jesús Roberto intentó repeler la agresión con un arma corta al verse sorprendido por los atacantes, lo que permitió que otras dos personas que se encontraban con él escaparan entre las calles del sector.

Sin embargo, durante la persecución, el hombre fue alcanzado por múltiples disparos y cayó sin vida cerca del inmueble.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias en la escena y aseguraron aproximadamente 200 casquillos percutidos de distintos calibres, correspondientes a armas largas y cortas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la zona para resguardar el perímetro mientras se efectuaban las diligencias ministeriales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Contexto de violencia en Navolato

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos recientes en Navolato, municipio que en las últimas semanas ha registrado diversos ataques armados y enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados.

Entre ellos se encuentra una agresión contra personal de la Marina ocurrida en marzo pasado, así como un ataque a elementos del Ejército en el poblado de El Molino, además de otros operativos y choques armados reportados en la sindicatura de San Pedro, a la que pertenece la comunidad de Balbuena.

La recurrencia de estos episodios ha mantenido bajo vigilancia a corporaciones federales y estatales en distintos puntos del municipio, particularmente en comunidades rurales donde se han concentrado operativos de seguridad durante los últimos meses.

Temas Relacionados

SinaloaNavolatoAtaque armadoSedenaOperativomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo entraron agentes de la CIA a operar en México? Uno usó visa de turista

El gabinete de seguridad confirmó que ningún agente de la CIA fallecido en Chihuahua tenía autorización para operar en territorio mexicano

¿Cómo entraron agentes de la CIA a operar en México? Uno usó visa de turista

Mini hamburguesas: cómo hacer esta fácil receta para el Día del Niño

Una combinación que puede ayudar para celebrar el 30 de abril

Mini hamburguesas: cómo hacer esta fácil receta para el Día del Niño

Estos son los tres beneficios clave de la manzana que impactan tu salud, según expertos

Se trata de una fruta cotidiana con alto valor nutritivo y efectos positivos en el organismo

Estos son los tres beneficios clave de la manzana que impactan tu salud, según expertos

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años en Edomex: ¿Aún hay registros para solicitar la canasta alimentaria?

Desde el pasado lunes 20 de abril se abrió una segunda etapa de registros

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años en Edomex: ¿Aún hay registros para solicitar la canasta alimentaria?

Publicidad disfrazada en redes: Profeco señala riesgos para las infancias por contenido de influencers

El marketing digital emplea celebridades que atraen la atención infantil, sin que necesariamente se privilegie la calidad de los productos ni su impacto en la salud y el gasto familiar

Publicidad disfrazada en redes: Profeco señala riesgos para las infancias por contenido de influencers
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

Ataque armado en bar de Tapachula deja 3 personas muertas y 5 lesionadas

Reportan la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en Sonora: colectivo solicita ayuda a ciudadanía

Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

Sólo en México: familia le dedica El Mono de Alambre con mariachi a su difunta en pleno panteón

CCXP 2026: la ilustradora Sadelionne planea segundo tomo de su proyecto original y lidia con la Inteligencia Artificial

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

DEPORTES

Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Edgar Cadena sigue los pasos de Isaac del Toro tras ganar la Vuelta a Asturias

Sedes mexicanas del Mundial 2026 vencen a Nueva York, Los Ángeles y Boston en calidad-precio

Supernova Génesis 2026: Ari Geli se BAJA de ÚLTIMO MOMENTO y confirman rival sorpresa para Milica

Destapan contrato millonario del exfutbolista Giovani Dos Santos con Pemex

Eddy Reynoso descarta un posible combate entre Canelo Álvarez y David Benavidez: “Esa pelea está muerta”