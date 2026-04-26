Asesinan a balazos a vecino de Balbuena tras ataque armado en Navolato, Sinaloa

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias en la escena. (Imagen ilustrativa | crédito: Facebook / Ayuntamiento de Navolato)

Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo tras un enfrentamiento con un grupo armado en la comunidad de Balbuena, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

La víctima fue identificada como Jesús Roberto, quien murió a unos metros de su domicilio luego de ser perseguido y alcanzado por disparos de armas largas.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas, cuando varios vehículos con hombres armados arribaron a una vivienda ubicada sobre la avenida principal de la comunidad, junto al campo de béisbol local.

De acuerdo con los primeros reportes, Jesús Roberto intentó repeler la agresión con un arma corta al verse sorprendido por los atacantes, lo que permitió que otras dos personas que se encontraban con él escaparan entre las calles del sector.

Sin embargo, durante la persecución, el hombre fue alcanzado por múltiples disparos y cayó sin vida cerca del inmueble.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las diligencias en la escena y aseguraron aproximadamente 200 casquillos percutidos de distintos calibres, correspondientes a armas largas y cortas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y corporaciones policiacas desplegaron un operativo en la zona para resguardar el perímetro mientras se efectuaban las diligencias ministeriales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, en tanto la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Contexto de violencia en Navolato

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos recientes en Navolato, municipio que en las últimas semanas ha registrado diversos ataques armados y enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados.

Entre ellos se encuentra una agresión contra personal de la Marina ocurrida en marzo pasado, así como un ataque a elementos del Ejército en el poblado de El Molino, además de otros operativos y choques armados reportados en la sindicatura de San Pedro, a la que pertenece la comunidad de Balbuena.

La recurrencia de estos episodios ha mantenido bajo vigilancia a corporaciones federales y estatales en distintos puntos del municipio, particularmente en comunidades rurales donde se han concentrado operativos de seguridad durante los últimos meses.