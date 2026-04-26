Estos son los tres beneficios clave de la manzana que impactan tu salud, según expertos

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo por su practicidad y beneficios nutricionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana es una de las frutas más consumidas por su practicidad, sabor y disponibilidad. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor, su composición la convierte en un alimento completo que aporta hidratación, energía y compuestos esenciales para el funcionamiento del cuerpo.

Su perfil nutricional destaca por ser bajo en calorías y al mismo tiempo rico en agua, vitaminas, minerales y fibra. Esta combinación la posiciona como una opción frecuente dentro de una dieta equilibrada, sin necesidad de preparaciones complejas.

Más allá de su popularidad, su valor real está en los efectos que puede tener en el organismo. Entre sus aportes más relevantes se identifican tres beneficios principales relacionados con su consumo regular.

1. Hidratación y aporte energético ligero

Según la Procuraduría Federal del Consumidor, la manzana aporta hidratación, energía y compuestos esenciales para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana está compuesta en aproximadamente un 85% por agua, lo que la convierte en una fruta refrescante que contribuye a la hidratación diaria del cuerpo. Este contenido la hace especialmente útil en climas cálidos o como complemento de líquidos.

Además, contiene hidratos de carbono en forma de fructosa, glucosa y sacarosa, que son de fácil absorción. Esto permite un aporte energético rápido sin representar una carga excesiva para el organismo.

Su bajo contenido calórico, alrededor de 80 kcal por pieza mediana, la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan opciones ligeras dentro de su alimentación cotidiana.

2. Presencia de vitaminas y minerales esenciales

El perfil nutricional de la manzana se destaca por ser bajo en calorías y rico en agua, vitaminas, minerales y fibra. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana aporta pequeñas cantidades de vitamina C y vitamina E, ambas con función antioxidante. Estas contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y apoyan distintas funciones del organismo.

También contiene vitaminas del grupo B, asociadas al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Aunque sus cantidades no son elevadas, su presencia complementa otros nutrientes presentes en la dieta.

En cuanto a minerales, destaca el potasio, que interviene en la actividad muscular, la transmisión nerviosa y el equilibrio de líquidos. A esto se suman otros elementos como zinc, manganeso y selenio.

3. Fibra que favorece la digestión

La fibra de la manzana, especialmente la celulosa y pectina, mejora el tránsito intestinal y regula la digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra presente en la manzana, principalmente en forma de celulosa y pectina, se encuentra tanto en la pulpa como en la piel. Este componente tiene un papel importante en la regulación del tránsito intestinal.

Su consumo puede ayudar a estimular el movimiento intestinal en casos de estreñimiento leve, favoreciendo una digestión más regular. Al mismo tiempo, puede contribuir a mejorar cuadros de diarrea gracias a su acción reguladora.

Por estas características, la manzana se mantiene como una fruta funcional dentro de la alimentación diaria, no solo por su sabor, sino por su aporte integral al bienestar digestivo.