México

Científicos de la UNAM logran producir una molécula antioxidante a partir de la bacteria E. coli: estos son sus beneficios

En los humanos y otras especies animales, el resveratrol tiene un efecto protector contra múltiples enfermedades

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Estudios de laboratorio han mostrado que el resveratrol puede aumentar la longevidad. Foto: Especial
Estudios de laboratorio han mostrado que el resveratrol puede aumentar la longevidad. Foto: Especial

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron una innovadora alternativa para producir resveratrol, una molécula con potentes propiedades antioxidantes, mediante el uso de la bacteria Escherichia coli.

Este avance podría abaratar costos y facilitar el acceso a este compuesto asociado con la prevención de diversas enfermedades.

¿Qué es el resveratrol y por qué es importante?

El resveratrol es un compuesto orgánico presente en plantas como las uvas, moras, arándanos y cacahuates. Estas especies lo producen como mecanismo de defensa frente a infecciones por hongos y la radiación ultravioleta.

Un bowl negro lleno de moras negras y rojas sobre una mesada de madera. Algunas hojas verdes y gotas de agua son visibles. Una mora está fuera del bowl.
El resveratrol es un compuesto orgánico presente en plantas como las uvas, moras y arándanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En humanos, este compuesto ha demostrado tener efectos antioxidantes que ayudan a proteger contra enfermedades como:

  • Enfermedades cardiovasculares
  • Cáncer
  • Diabetes
  • Padecimientos del sistema nervioso

Además, estudios de laboratorio han mostrado que el resveratrol puede aumentar la longevidad en organismos como la mosca Drosophila melanogaster y la levadura Saccharomyces cerevisiae, lo que ha despertado gran interés en la comunidad científica.

El problema: un proceso costoso y poco eficiente

Tradicionalmente, el resveratrol se obtiene de la piel de las uvas mediante métodos químicos. Sin embargo, este proceso presenta varios inconvenientes:

  • Requiere grandes cantidades de fruta
  • Tiene baja eficiencia de extracción
  • Genera residuos como bagazo
  • Implica el uso de solventes contaminantes

Esto provoca que los productos disponibles en el mercado contengan bajas concentraciones de esta molécula.

Ingeniería genética con E. coli

El equipo liderado por el investigador Guillermo Gosset Lagarda, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, utilizó técnicas de ingeniería genética para crear una alternativa más eficiente y sustentable.

A partir de una cepa común de Escherichia coli, los científicos desarrollaron dos cepas modificadas:

  • Una convierte glicerol en ácido cumárico
  • Otra transforma el ácido cumárico en resveratrol

Ambas cepas trabajan en conjunto en un medio sencillo compuesto por agua, sales minerales, glicerol y ácido cumárico, lo que permite producir esta molécula sin necesidad de extraerla directamente de plantas.

22-11-2019 Bacteria E. Coli resistente a múltiples fármacos ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD UNIVERSIDAD JUSTUS LIEBIG GIESSEN / KATRINA FRIESE
22-11-2019 Bacteria E. Coli resistente a múltiples fármacos ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD UNIVERSIDAD JUSTUS LIEBIG GIESSEN / KATRINA FRIESE

Una innovación con patente y beneficios ambientales

Esta tecnología ya cuenta con una patente en México y destaca por ser un proceso más limpio, ya que:

  • Evita el uso de solventes contaminantes
  • Reduce residuos orgánicos como el bagazo de uva
  • Utiliza insumos simples y accesibles

Hasta ahora, el equipo ha logrado producir 74.3 miligramos de resveratrol por litro en condiciones de laboratorio.

¿Qué sigue para esta tecnología?

Para escalar este desarrollo a nivel industrial, será necesario el apoyo de especialistas en ingeniería bioquímica, quienes podrán optimizar las condiciones en fermentadores de gran escala.

De concretarse, esta innovación podría:

  • Reducir significativamente el costo del resveratrol
  • Impulsar la creación de nuevas empresas biotecnológicas
  • Facilitar el acceso a productos con mayores concentraciones de este antioxidante

Este avance de la UNAM posiciona a la ciencia mexicana en la vanguardia de la biotecnología, con soluciones que combinan salud, sustentabilidad e innovación.

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