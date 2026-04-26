Cámara de Senadores evaluará temas de justicia, seguridad y cooperación interestatal en la agenda final del periodo

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que la semana final del Periodo Ordinario de Sesiones que comienza el próximo 27 de abril incluye reuniones clave con la Fiscalía General de la República, el Banco de México y el gobierno de Chihuahua, mientras se perfilan reformas y dictámenes prioritarios para el cierre legislativo.

En este periodo, la Cámara de Senadores recibirá a Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, quien dialogará con la Comisión de Justicia sobre el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. El documento será dictaminado por la comisión y después se presentará ante el Pleno para su discusión y eventual aprobación, según la senadora Castillo Juárez en su mensaje difundido por redes sociales.

Por parte del sector financiero, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, comparecerá ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Presentará su informe anual de cumplimiento de mandato al frente de la institución, un acto que forma parte de la rendición de cuentas institucional y permite a las y los senadores analizar el desempeño y los retos del banco central.

El Senado también extendió la invitación a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, para una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública. El objetivo es revisar temas de seguridad y justicia en la entidad, en un contexto donde la coordinación entre poderes federales y estatales es señalada como prioritaria.

Reforma y procedimientos en la agenda legislativa

El Pleno analizará en los próximos días la solicitud de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para autorizar el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional, una petición que será evaluada tanto en la Comisión de Marina como en sesión plenaria.

Castillo Juárez informa que el Senado estudia un nuevo Reglamento para el trabajo legislativo, con el fin de dar certeza jurídica a los procedimientos y armonizarlos con la Constitución. El documento incorpora lenguaje de género para asegurar la visibilidad de las mujeres dentro de la Cámara.

(Crédito: Presidencia)

Entre los pendientes legislativos figura el seguimiento a la reforma constitucional en materia de feminicidios. El Senado monitorea que la mitad más uno de los congresos locales aprueben la reforma, condición necesaria para su declaratoria de constitucionalidad y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Como parte de las acciones de reconocimiento cultural, cada semana una persona hablante de lengua indígena acompaña la labor del Pleno, en un ejercicio que busca difundir y reconocer las lenguas maternas del país.

Cierre del periodo y Comisión Permanente

Durante la última semana, se aprobará la integración de la Comisión Permanente, que sesionará de mayo a agosto durante el receso del Congreso. Castillo Juárez detalló que presidirá este órgano, conformado por senadores y diputados, para asegurar la continuidad del trabajo legislativo.

La presidenta del Senado concluyó que la Junta de Coordinación Política establecerá los temas prioritarios de la agenda y la Mesa Directiva definirá el programa de sesiones, con el objetivo de que los debates ocurran en condiciones de respeto y altura parlamentaria.