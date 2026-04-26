Tomar cúrcuma brinda antioxidantes y efectos antiinflamatorios pero combinarla con pimienta mejora su absorción

Al añadir una pizca a recetas diarias, se consigue potenciar la absorción y ampliar el impacto protector de este ingrediente natural en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de cúrcuma y pimienta negra ha ganado popularidad por sus efectos positivos sobre la salud.

Diversos estudios señalan que añadir pimienta al consumir cúrcuma potencia la absorción de sus compuestos activos y multiplica sus beneficios.

Esta sinergia, utilizada tanto en la cocina tradicional como en la medicina natural, contribuye a mejorar la eficacia de la cúrcuma y a aprovechar mejor sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

A través de esta mezcla casera, el organismo puede recibir un mayor apoyo contra la inflamación y el daño celular gracias a la sinergia de sus compuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de añadir pimienta cuando consumimos cúrcuma

La combinación de cúrcuma y pimienta negra potencia de manera significativa los beneficios de ambos ingredientes para la salud.

El principal motivo radica en la interacción entre la curcumina, compuesto activo de la cúrcuma, y la piperina, presente en la pimienta negra, de acuerdo con información de Medical News Today.

Entre los beneficios más relevantes se encuentran:

Mejora de la absorción: La piperina incrementa la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2000%, lo que permite que el organismo aproveche mejor los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la cúrcuma.

Potenciación de efectos antiinflamatorios: Al facilitar la absorción de la curcumina, la pimienta negra contribuye a una mayor eficacia en la reducción de la inflamación asociada a diferentes condiciones.

Aporte antioxidante: Ambos ingredientes poseen propiedades antioxidantes que, en combinación, ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.

Apoyo al sistema inmunológico: La sinergia entre cúrcuma y pimienta negra favorece la función inmunológica y la protección frente a infecciones.

Mejor digestión: La pimienta negra favorece la secreción de enzimas digestivas, lo que puede mejorar la digestión de los alimentos y la absorción de nutrientes.

Esta combinación es utilizada en la cocina y en preparaciones naturales para potenciar los efectos saludables de la cúrcuma en el organismo.

La mezcla de cúrcuma y pimienta negra contribuye a reforzar las defensas del sistema inmunológico y protege frente a infecciones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar cúrcuma con pimienta para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios de la cúrcuma y la pimienta negra, la clave está en mezclarlas de forma sencilla y en proporciones adecuadas. Así se potencia la absorción de la curcumina, el principal compuesto activo de la cúrcuma. A continuación, se explican las formas más prácticas de combinarlas:

Proporción recomendada: Por cada cucharadita de cúrcuma en polvo (aproximadamente 3 gramos), añadir una pizca de pimienta negra recién molida (equivalente a 1/20 de cucharadita). Esta cantidad de pimienta es suficiente para incrementar la biodisponibilidad de la curcumina.

Añadir a comidas: Espolvorear cúrcuma y pimienta sobre verduras, arroces, sopas, guisos o carnes durante la cocción.

Bebidas calientes: Mezclar ambas especias en infusiones, leche vegetal o “leche dorada”, batiendo bien para asegurar su integración.

Combinación con grasas saludables: Incluir un poco de aceite de oliva, coco o aguacate junto con las especias favorece aún más la absorción de la curcumina.

(Imagen Ilustrativa Infobae).

Es importante consumir esta mezcla de manera regular, dentro de una dieta equilibrada, para aprovechar su potencial antiinflamatorio y antioxidante.