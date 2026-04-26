¡Henry regresa con América! reportan que arrancaría como titular para el partido contra Atlas

Tras ser visto entrenando con regularidad en la semana, Martín podría reaparecer hoy ante Atlas para llenar el hueco de liderazgo dejado por Jonathan Dos Santos. REUTERS/Henry Romero

El regreso de Henry Martín se ha convertido en uno de los temas más comentados en torno al América previo al cierre del Clausura 2026.

Tras más de dos meses de ausencia, el capitán azulcrema volvería a estar disponible y, según el reporte del periodista Gibrán Araige, existe la posibilidad de que arranque como titular frente al Atlas en el Estadio Azteca.

Desde la Jornada 7, Henry Martín se perdió 13 partidos entre Liga MX y Concachampions, afectando las variantes ofensivas del América. REUTERS/Henry Romero

La expectativa es enorme: América se juega su pase directo a la Liguilla y la presencia de Henry no sólo significaría recuperar a su referente ofensivo, sino también un impulso anímico para un plantel que ha resentido su ausencia.

El contexto del posible regreso de Henry

Henry Martín no juega desde la Jornada 7, cuando América goleó 4-0 al Puebla. Desde entonces, se perdió 13 partidos entre Liga MX y Concachampions.

Último partido: 20 de febrero de 2026 vs Puebla.

Ausencia: 64 días fuera por molestias físicas.

Entrenamientos: fue visto trabajando al parejo del grupo esta semana.

Convocatoria: confirmado en la lista para enfrentar a Atlas.

Posible rol: según Araige, podría iniciar como titular, aunque aún no hay anuncio oficial del club.

El referente azulcrema fue visto en los entrenamientos de las Águilas a media semana. (X/@Club América)

Su regreso llega en el momento más decisivo del semestre, justo cuando América necesita asegurar su lugar en la Liguilla.

Lo que significaría para América

La ausencia de Henry dejó al equipo sin un centrodelantero nominal, obligando a André Jardine a reinventar su esquema ofensivo.

Carencias ofensivas: salida de Aguirre, poca respuesta de Zúñiga y lesión de Víctor Dávila.

Soluciones tácticas: Jardine prescindió de un “9” fijo, apostando por movilidad y presión alta.

Impacto esperado: Henry ofrece liderazgo, experiencia y la posibilidad de romper su sequía goleadora de casi un año.

Pese a las buenas actuaciones recientes del "Pato" Salas con los azulcremas, América ha padecido la ausencia de su capitán y referente ofensivo. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, con Henry en el campo, las Águilas recuperan variantes ofensivas y un capitán que puede marcar diferencia en partidos de alta presión.

El partido contra Atlas

El duelo de la Jornada 17 contra Atlas es vital para definir el futuro inmediato de las Águilas.

Escenario de clasificación: Si gana o empata: América asegura boleto directo a la Liguilla. Si pierde: dependerá de Tigres y Xolos.

Baja sensible: Jonathan Dos Santos no estará por molestias musculares.

Factor clave: la posible titularidad de Henry puede compensar la ausencia de su capitán en el mediocampo.

La ausencia de Jonathan Dos Santos por lesión aumenta la relevancia del regreso de Henry Martín como líder ante Atlas. (YouTube / Club América)

En este sentido, América depende de sí mismo y la inclusión de Henry Martín como titular, aunque aún no confirmada oficialmente, refuerza la idea de que el equipo quiere cerrar con fuerza y confianza rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.