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¿Quién es Naandeyé García? La ilustradora de la Ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús

Un homenaje visual y tangible recorre el Centro Histórico a través de ilustraciones creadas tras una exhaustiva investigación sobre las raíces culturales

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(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

La semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, presentó una ruta nueva de transporte público; se trata de la Ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús, transporte que recorrerá 186 puntos del Centro Histórico a partir del próximo 8 de mayo.

El acceso a este medio de movilidad tendrá un costo de cinco pesos, así lo confirmó Brugada, quien además expresó que este tramo busca reconocer a las mujeres indígenas, excluidas de la narrativa oficial durante años.

En cada una de las unidades serán conducidas exclusivamente por mujeres; además, cada autobús cuenta con una ilustración al exterior con mujeres indígenas. Quien está detrás de este arte es Naandeyé García.

La ilustradora de la Ruta de las Heroínas Indígenas del Centrobús

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la jefa de gobierno capitalino compartió un video donde Naandeyé García, la ilustradora del Centrobús de la Ruta de las Heroínas Indígenas, narra cómo fue el proceso del arte.

García cuenta que junto a su equipo crearon las imágenes, las cuales surgieron a partir de una investigación histórica, la cual enfrentó un reto, pues las únicas figuras de mujeres indígenas del México prehispánico se encuentran en los códices y, a partir de esa búsqueda, se logró crear a partir de las conexiones raíces indígenas.

Primer plano de una mujer conductora de Centrobus, con uniforme, scarf rosa, sentada al volante de un autobús moderno y mirando hacia adelante
Una operadora de Centrobus forma parte del nuevo sistema de transporte en CDMX con energía limpia y operado exclusivamente por mujeres.

Naandeyé reveló que se sentía emocionada por ver su trabajo plasmado en los autobuses y circulando por las calles del Centro Histórico; además, su objetivo es transmitir la fuerza de las mujeres indígenas.

Significado y contexto:

Clara Brugada explicó que la “Ruta de las Heroínas Indígenas” es mucho más que un nuevo corredor de transporte. Se trata de una acción concreta que promueve el reconocimiento de los derechos y los logros de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, quienes históricamente han sido invisibilizadas.

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Además, integra la agenda de electromovilidad y accesibilidad, reafirmando el compromiso de la ciudad con la modernización del transporte sostenible y la revitalización del Centro Histórico como espacio para la memoria y la cultura.

Así, esta ruta representa tanto un avance en la infraestructura urbana como un símbolo de inclusión, equidad y justicia histórica.

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