Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental para este domingo 26 de abril: permanece “mala” calidad del aire

Una persistente ola de calor y calma atmosférica hace que la vigilancia sea clave para reducir riesgos de exposición en esta temporada. Crédito: Cuartoscuro.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono este 26 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La decisión responde al registro de 118 ppb de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán a las 15:00 horas, cifra que determina la persistencia de mala calidad del aire desde las 12:00 horas, según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

La presencia de un sistema anticiclónico sobre el centro del país causa estabilidad atmosférica y viento débil, mientras la radiación solar intensa y temperaturas de hasta 30 grados Celsius favorecen la formación y acumulación de ozono, informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México vigilan de forma permanente las condiciones meteorológicas y la calidad del aire en la ZMVM.

Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anuncia que emitirá un nuevo boletín a las 20:00 horas de este domingo, o antes en caso de cambios relevantes.

El objetivo de la contingencia ambiental es reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar el riesgo para la salud, así como disminuir la emisión de contaminantes, conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas publicados por los gobiernos locales, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Para más detalles sobre medidas vigentes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis recomienda consultar los sitios oficiales de la CAMe, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PROFEPA y ASEA.

En la Ciudad de México se ha registrado mala calidad del aire por lo altos índices de ozono en la atmósfera. (Jenifer Nava/Infobae)

Cómo queda el Hoy no circula para este domingo 26 de abril

Para reducir la exposición al ozono y las emisiones de precursores de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó restricciones a la circulación vehicular para mañana domingo.

Entre las 5:00 y las 22:00 horas, los siguientes vehículos no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México los siguientes vehículos particulares:

holograma de verificación 2

holograma 1 cuyas placas terminen en 2, 4, 6, 8 y 0

Hologramas 0 y 00 con engomado amarillo y terminación 5 o 6

También unidades con las siguientes características:

que no porten holograma

autos antiguos

de demostración

de traslado o nuevos

con permisos de circulación

con pase turístico

con placas foráneas

con placas formadas solo por letras

(@OVIALCDMX/X)

Consejos para proteger la salud cuando hay contingencia ambiental

Estos son algunos consejos para proteger la salud durante una contingencia ambiental, especialmente por alta contaminación del aire:

Evita actividades al aire libre. Limita el tiempo que pasas fuera de casa, sobre todo si realizas ejercicio, ya que aumenta la inhalación de contaminantes.

Cierra puertas y ventanas. Mantén cerrados los accesos para evitar la entrada de aire contaminado a tu casa u oficina.

No fumes dentro de casa. El humo del tabaco empeora la calidad del aire en interiores.

Utiliza cubrebocas si es necesario salir. Un cubrebocas tipo N95 puede ayudar a filtrar partículas contaminantes.

Mantén hidratación adecuada. Toma agua frecuentemente para ayudar al cuerpo a eliminar toxinas.

Evita el uso de velas, incienso y productos químicos. Estos pueden aumentar la contaminación dentro del hogar.

Atiende síntomas respiratorios. Si presentas tos, dificultad para respirar, irritación en ojos o garganta, acude al médico, especialmente si tienes enfermedades crónicas como asma o EPOC.

Sigue las recomendaciones de las autoridades. Mantente informado a través de fuentes oficiales sobre el estado de la contingencia y los comunicados del gobierno.