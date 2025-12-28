México

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

En total se reportó la desaparición de siete personas vinculadas a este hecho

En redes sociales comenzó a circular un video del presunto comando que habría secuestrado a las personas. | X / .Eco_1LVM

Familiares de los propietarios de los bares incendiados en el municipio de Villaflores, Chiapas, denunciaron la desaparición de Sergio Enrique “N” y José Armando “N” tras los ataques registrados en la madrugada de este sábado 27 de diciembre.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que derivado de los hechos registrados en los bares “La Kabala Sport Bar y Karaoke” y “Anubi’s Discoclub” también recibieron cinco denuncias de hombres desaparecidos vinculados con los hechos.

Ante los hechos, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para lograr la localización de las siete personas reportadas como desaparecidas tras el incendio de los dos bares, así como del reporte de detonaciones de arma de fuego en el municipio.

Además de las personas desaparecidas, el fiscal informó que tres mujeres resultaron con quemaduras en el cuerpo, identificadas como Nayeli “N”, Citlali “N” y Yazmín “N”, quienes se encuentran recibiendo atención médica.

Móvil de los hechos es la disputa de grupos criminales

Jorge Luis Llaven Abarca, en conferencia de prensa. CRÉDITO: Fiscalía General del Estado Chiapas

Llaven Abarca confirmó que tras las primeras investigaciones de los hechos han podido establecer que el móvil principal es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

Las pesquisas también les permitieron avanzar con algunos datos tecnológicos, en los que lograron identificar que los responsables se movilizaron a bordo de tres camionetas.

Los sujetos armados ingresaron al municipio de Villaflores alrededor de las 03:00 de la madrugada.

En redes sociales comenzó a circular un video en el una cámara de seguridad captó el ingreso de tres camionetas con sujetos armados, las cuales podrían corresponder a los hechos cometidos durante la madrugada de este sábado.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

En el material se observa a los tres convoyes seguirse de cerca y movilizarse por el municipio.

Militares y elementos de seguridad de Chiapas fueron desplegados

Foto: Defensa

Fuentes federales informaron a Infobae México que elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados al municipio de Villaflores para garantizar la seguridad de los habitantes tras los hechos violentos ocurridos esta madrugada.

Por su parte, el fiscal de Chiapas detalló que más de 200 elementos de seguridad estatal, coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), así como agentes de Inteligencia e Investigación Ministerial, fueron desplegados desde las primeras horas de este sábado.

Llaven Abarca afirmó que por estos hechos no habrá impunidad y que continuarán trabajando para localizar a las personas secuestradas.

“Queremos dejar en claro que ningún acto delictivo quedará impune. Ya se encuentra una fuerza de tarea importante en esa región, realizando todas las investigaciones, los cuales daremos a conocer de manera oportuna y tal como lo ha señalado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, vamos a actuar con contundencia. No habrá impunidad en ningún acto delictivo”, afirmó.

Las imágenes muestran que las instalaciones de ambos centros nocturnos de Villaflores quedaron calcinados por el fuego | X / @Eco1_LVM

Estos hechos ocurren en un contexto de disputa entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG), que han provocado desplazamiento forzado de los habitantes.

